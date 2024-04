Piotr Głowacki był gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski". W rozmowie pojawił się temat teledysku Agnieszki Chylińskiej do piosenki "Kiedyś do ciebie wrócę". To właśnie w nim Piotr Głowacki zagrał główną rolę.

Powstały w 2022 roku klip do tej piosenki ma już ponad 45 mln odsłon na YouTubie. Prowadzący podcast postanowili zapytać aktora, ile na tym zarobił.

Piotr Głowacki zdradził, ile zarobił za teledysk do piosenki Agnieszki Chylińskiej

Aktor nie odpowiedział konkretnie.

Dostałem pieniądze za dzień zdjęciowy - stwierdził.

Wyznał, że największa nagrodą dla niego było to, że w ogóle w tym klipie wystąpił.

To było symboliczne, dlatego że główną nagrodą w tym wszystkim było dla mnie to, że Agnieszka do mnie zadzwoniła. Dzięki temu obchodziłem z nią jej 30-lecie, byłem na jej koncercie, potem za kulisami widziałem, jak kroi tort. To są takie bonusy, które wydarzają się ostatnio w moim życiu - stwierdził.

Czy Piotr Głowacki i Agnieszka Chylińska znali się wcześniej?

Okazuje się, że choć zna piosenki artystki, to dopiero teraz przy okazji kręcenia teledysku poznali się osobiście.

Jesteśmy w podobnym wieku, pamiętam, co to było dla nas, gdy mówiła: "Nauczyciele, p********e się!" - wspomniał skandal z jej udziałem podczas gali wręczenia Fryderyków w 1997 roku.

To wówczas Agnieszka Chylińska odbierając nagrodę, powiedziała: F**k off, nienawidzę was!