Norbert Bajan był nazywany „mistrzem improwizacji”, publiczność go uwielbiała. O śmierci Norberta Bajana poinformowali jego przyjaciele z klubu komediowego Resort Komedii. 19 kwietnia opublikowali na Facebooku pożegnalny wpis.

"Z ogromnym bólem żegnamy naszego przyjaciela Norberta Bajana. Najszczersze kondolencje i najgłębsze wyrazy współczucia kierujemy do jego rodziny i najbliższych. Norbert był wspaniałym kolegą, uwielbianym nauczycielem, wiernym przyjacielem. Zawsze uśmiechnięty, zawsze z dobrym słowem, zawsze gotowy aby wysłuchać, pogadać i pomóc (…). Ciężko jest nam opisać ból i pustkę jakiej doświadczamy jako środowisko. Odszedł młody człowiek, który mógł dać jeszcze tak wiele. Nie możemy się pogodzić z jego stratą. Będziemy go pamiętać zawsze. Norbert był prawdziwym artystą, głębokim idealistą i zawsze będziemy nasze wspólne wartości realizowali w naszej pracy, żyjąc z jego pamięcią" - napisano.

Apel przyjaciół Norberta Bajana

"Drodzy przyjaciele. Wiemy jak ważny był Norbert dla wielu z Was jako człowiek, artysta i instruktor. Prosimy Was, kiedy znajdziecie się w trudnym momencie, nie bądźcie sami, szukajcie pomocy. Opiekujcie się sobą nawzajem zawsze, a szczególnie w tym trudnym czasie. Bądźcie czujni na siebie samych i innych, aby nikt nie musiał już nigdy przeżywać tego, co nam przyszło przechodzić w tych dniach. Prosimy Was wspierajcie się i bądźcie razem" - zaapelowali jego przyjaciele.

Katarzyna Kołeczek żegna Norberta Bajana

W mediach społecznościowych pojawił się post opublikowany przez Kasię Kołeczek. Aktorka miała okazję współpracować z Norbertem Bajanem. Para ta gościła w wydaniach programu: „Dzień dobry TVN”, gdzie rozmawiali wówczas z prowadzącymi m.in. o błędach popełnianych w komunikacji. Teraz Kołeczek pożegnała zmarłego w poruszających słowach:

"Strasznie mi dziś smutno. Odszedł piękny człowiek. Chodzące światło. Dobro i talent. Norbert, zapamiętam Twój niesamowity uśmiech, serdeczność, piękno wewnętrzne i zewnętrzne. Nawet nie wiesz, jak bardzo będę za Tobą tęsknić" - napisała aktorka.