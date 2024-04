Dorota Szelągowska obecnie spełnia się jako jurorka w programie "MasterChef Nastolatki". Znana jest także z programu "Totalne remonty Szelągowskiej", który w TVN emitowany jest od 2020 roku.

Swoją karierę prezenterka zaczynała w popularnym programie młodzieżowym "Rower Błażeja" w TVP.

Szelągowska jest również bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych. Dzieli się w nich zarówno swoimi zawodowymi sukcesami, jak i prywatnymi spostrzeżeniami. Pokazuje kadry z podróży oraz miejsc, które odwiedza. Mimo, że rzadko pokazuje swoich bliskich, od czasu do czasu robi wyjątki.

Dorota Szelągowska znowu jest zakochana

Jakiś czas temu Dorota Szelągowska przyznała, że jest znowu zakochana. Nie zdradziła, kim jest jej partner. Nie pokazywała go też na swoim Instagramie. Teraz to się zmieniło. Projektantka i jurorka kulinarnego show wrzuciła zdjęcie, na którym pozuje w objęciach ukochanego. To zdjęcie wykonane po imprezie urodzinowej jednego z projektantów, z którym współpracuje Dorota.

Wczorajsza impreza urodzinowa była spoko. Na tyle spoko, że dziś w grę wchodzi wyłącznie piżama, serial i zamówione jedzenie, którego kaloryczność spokojnie starczyłaby na tydzień. Starość, mili państwo. Hehe. A Wam jeszcze uchodzą na sucho swawole i harce dnia poprzedniego? - zapytała.

Internauci nie tyle odpowiedzieli na tak zadane pytanie, co gratulowali związku.

Dorotko jak miło patrzeć że ty jednak w związku ..tak cudnie gdyż tak wspaniała osoba jak ty zasługuje na wszystko co naj… - napisała jedna z obserwatorek.

Kim jest nowy partner Doroty Szelągowskiej?

Dorota Szelągowska trzy razy wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem był aktor Paweł Hartlieb, z którym ma syna Antka. Chłopak nosi nazwisko jej drugiego męża i swojego ojczyma, czyli Adama Sztaby. Para po 15 latach postanowiła się jednak rozstać. W 2017 roku Dorota poślubiła Michała Wawro. Owocem ich związku jest córka Wanda. Niestety i ta relacja nie przetrwała próby czasu.

O jej nowym partnerze wiadomo tylko tyle, że ma na imię Wojtek a Dorota jest z nim bardzo szczęśliwa.