Mieczysław Grąbka zmarł 1 kwietnia br. Aktor grał m.in. w filmach "Vinci", "Zakochany anioł", czy "Ile waży koń trojański". Występował również w popularnym programie telewizyjnym "Spotkanie z balladą". Aktor grał także na deskach Nowego Starego Teatru w Krakowie.

Reklama

Gdy pojawiła się informacja o jego śmierci przedstawiciele krakowskiej szkoły teatralnej napisali: "Odszedł wyjątkowy członek naszej wspólnoty akademickiej".

Wzruszające pożegnanie Mieczysława Grąbki

Reklama

Pogrzeb aktora odbył się 12 kwietnia na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W ceremonii udział wzięli m.in. Anna Dymna, Ewa Kaim oraz Ewa Kolasińska.

Mieliśmy się spotkać za chwilę, w czerwcu na spektaklach "Wesela". Miałam go zapytać, czy skończył już swój dramat. Nie wiem, czy skończył, nie zapytam go o to.Ale będzie z nami, będziemy widzieć jego oczy. Będziemy widzieć jego charakterystyczną sylwetkę, słyszeć jego głos i będziemy patrzeć na jego mistrzowskie aktorstwo - powiedziała nad grobem aktora Ewa Kaim.