W katastrofie smoleńskiej Joanna Racewicz straciła męża. Paweł Janeczek był porucznikiem BOR, który 10 kwietnia 2010 roku poleciał do Smoleńska. Co roku w rocznicę jego śmierci dziennikarka wspomina go. Teraz zamieściła archiwalne zdjęcie i opatrzyła je krótkim komentarzem.