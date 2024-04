Agata Młynarska to od lat jedna z najbardziej aktywnych zawodowo dziennikarek. Po latach pracy w TVP, zmieniła stację i dołączyła do zespołu Polsatu. Kilka lat temu znowu postanowiła coś zmienić w swoim życiu i przeniosła się do TVN-u.

Mało kto wie, że choć na co dzień Agata Młynarska mieszka w Polsce, ma też posiadłość w słonecznym, hiszpańskim Alicante. To właśnie tam od pięciu lat spędza coraz więcej czasu. Okazuje się, że wraz z mężem podjęła decyzję o zakupie willi nie znając języka hiszpańskiego ani mieszkających wokół posiadłości sąsiadów.

Tak Agata Młynarska urządziła swój dom w Alicante

To nie stanęło na przeszkodzie, by właśnie tam stworzyć swój azyl. Agata Młynarska właśnie pokazała fanom swój dom w Alicante. Opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których można zobaczyć, jak został urządzony.

Przypadek to sprawił. To już ponad 5 lat. Nie znaliśmy tu nikogo, nie mówiliśmy po hiszpańsku. Potem przytrafiła się pandemia. Nie mogliśmy wrócić do Polski. Trzeba było zmierzyć się z nowym. Potem rzut choroby, przestałam chodzić… i cały czas wierząc, że musi się udać, zaczęliśmy tworzyć własne miejsce, nieobarczone naszymi historiami. Minął czas potrzebny , żeby trafić z leczeniem, minął czas potrzebny, żeby zacząć mówić po hiszpańsku, minął czas potrzebny, żeby stworzyć własne miejsce na nowo. Odwaga była moim największym sprzymierzeńcem. I tak krok po kroku… czujemy się tu jak stare wróble, które stracha się nie boją - napisała w sieci.

Okazuje się, że Agata postawiła na jasne wnętrza i drewno. Nie tylko jasność wnętrz, ale także słoneczne widoki za oknem zachwycają.

W hiszpańskim domu Agaty Młynarskiej nie brakuje gustownych dodatków. Wśród nich są wiklinowe krzesła, a przede wszystkim kolorowe wazony wypełnione kwiatami i żółte serwety.