Kasia Tusk to córka obecnego premiera Donalda Tuska. Nie zajmuje się jednak polityką. Kasia od lat prowadzi bloga Make Life Easier i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Prezentuje w nich nowinki modowe, urodowe, czy aranżacje wnętrz i nie omija też takich okazji jak święta. Tuż przed Wielkanocą córka premiera zdradziła, co ma zamiar przygotować na świąteczny stół a dokładnie na wielkanocne śniadanie.

Kasia Tusk zdradziła, co poda na wielkanocne śniadanie

Okazuje się, że zarówno Kasia, jak i jej mąż Stanisław oraz córki - Lilianna i Marysia a być może również rodzice i teściowie nie będą zajadać się tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi. To, co wymieniła Kasia to modne dania i przystawki. Jeśli nawet coś wydaje się być tradycją, to jest to tradycja mocno zmodyfikowana.

Kasia Tusk wymieniła m.in. jaka faszerowane, bruschettę, rolki z sadzonymi jajkami i gratin z ziemniaków. Podczas wielkanocnego śniadania u córki premiera biała kiełbasa będzie duszona z żurawiną i gruszką a nie jak zazwyczaj z cebulą. Goście będą mogli zjeść także lekką sałatkę z ogórkiem, awokado i koperkiem. Zabraknie najwyraźniej tradycyjnej jarzynowej, która z pewnością będzie królowała w wielu domach.

Internauci zachwycają się menu córki premiera Tuska

- A na deser? Maliny zapiekane pod koglem moglem? Podsmażana chałka? A może desery przyniosą goście? O! Na przykład tego mazurka z kremem pistacjowym? Prosty w przygotowaniu, a wygląda i smakuje jak prawdziwy popis francuskiego cukiernika - pisze Kasia Tusk na Instagramie.

"Wygląda bardzo apetycznie!"; "Świetne menu! Dzięki za inspirację!"; "Ja na Wielkanoc robię tartę cytrynową z bezą. Jakoś w ciągu roku nie ma okazji, a tu mi pasuje idealnie"; "Super menu. Jak dla mnie takie są najlepsze, właśnie aby dostosować do siebie niż były rzeczy, które je się na siłę albo potem zostają" - zachwycali się w komentarzach fani Kasi.

Czy wśród tych zachwyconych tym, co poda, będzie także jej ojciec Donald Tusk?