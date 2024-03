Kasia Tusk to prywatnie córka obecnego premiera. Od lat jest autorką bloga Make Life Easier.

Przez pewien czas, dzięki tej aktywności, była jedną z najpopularniejszych blogerek modowych w Polsce. I choć na początku swojej kariery, próbowała sił w show-biznesie m.in. biorąc udział w "Tańcu z Gwiazdami" postanowiła odpuścić i skupić się wyłącznie na dzieciach i rodzinie. Jej zajęciem nadal jest prowadzenie bloga.

Reklama

Kasia Tusk uchyla rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego

Reklama

Nie zamieszcza tam jednak zbyt wielu informacji na temat swojego życia prywatnego oraz swojej rodziny. Tym razem córka premiera Donalda Tuska postanowiła zrobić wyjątek. Zdradziła kilka smaczków z tego, co dzieje się u niej prywatnie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Na wstępie stwierdziła, że "media społecznościowe kłamią" a użytkownicy do tego przywykli. Kolejne wpisy były już bardziej o niej samej.

Częściej chodzę w legginsach niż w spódnicy. Bardzo nie lubię siebie w związanych włosach, więc jeśli spotkaliście mnie kiedyś na mieście w kitku to znaczy, że nie planowałam tego dnia wychodzić do ludzi, ale jednak coś mnie do tego zmusiło - czytamy w relacji na InstaStories.

Kasia Tusk pisze o mężu

Nie zabrakło także wpisu na temat macierzyństwa. Kasia Tusk jest związana ze Stanisławem Cudnym. Para doczekała się dwóch córek. Kasia wyznała, że odkąd zostali rodzicami mają mało czasu.

Od czasu pierwszego porodu (tj. pięć i pół roku) ani razu nie udało nam się z mężem spędzić we dwoje więcej niż 12 godzi dziennie, nie mówiąc już o weekendzie. Dzieci rozgrywają nas koncertowo, a my się dajemy - pożaliła się w sieci.