Anna Klara Teodora to córka Joanny i Jacka Kurskich. Dumna mama pokazała właśnie, jak świętuje 3. urodziny dziewczynki. Nagranie dowodzi, że Joanna Kurska i jej córka wciąż są w Stanach Zjednoczonych.

Ile lat kończy córka Joanny i Jacka Kurskich?

Na Instagramie Joanny Kurskiej pojawiło się nagranie, na którym widać jak dziewczynka biega po trawniku trzymając w ręku balon. Anna Klara Teodora mówi też na nim, że "ma trzy latka". W prezencie od rodziców otrzymała różowy rower.

Kto ma dzisiaj urodziny? - pyta na nagraniu Joanna Kurska.

Ania ma dzisiaj urodziny! Mam trzy latka! - odpowiada dziewczynka.

Tata Anny Klary Teodory w przeciwieństwie do jego żony i córki wrócił już do Polski. Niebawem i one dołączą do byłego już prezesa TVP oraz przedstawiciela Banku Światowego.

TVP złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. Jacka Kurskiego

Urodziny córki zbiegły się dla Jacka Kurskiego z zawiadomieniem, które TVP skierowała do prokuratury. Chodzi o "szereg nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania".

Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie wyklucza, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw będzie uzupełniane o kolejne wątki, gdyż kontrola i szczegółowa analiza dokumentacji w Spółce prowadzone są nadal na szeroką skalę - czytamy w oświadczeniu wydanym przez TVP.