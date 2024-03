Mama Ginekolog a tak naprawdę Nicole Sochacki-Wójcicka dała się poznać nie tylko jako influencerka, ale też bohaterka kilku kontrowersyjnych wpisów i sytuacji. Wśród nich była m.in. afera kolejkowa, czy chwalenie się drogimi torebkami, co wielu internautów uznało za niesmaczne.

Ostatnio Mama Ginekolog wyjaśniała, dlaczego zerwała kontakt z kilkoma koleżankami

Niestety myślę, że za bardzo wierzyłam, że to przyjaźń - "zakochałam się" w swoich koleżankach i przeszłam trudny break up. A życie pokazało, że to była relacja z jakimś terminem ważności - wyjaśniała.

Teraz Mama Ginekolog pochwaliła się prezentem, jaki otrzymała od swojej pacjentki. To, co dostała może wydać się nieco dziwne a niektórym wręcz szokujące.

Mama Ginekolog dostała w prezencie od pacjentki…kurę

Celebrytka nagrała film na swoje InstaStory i zaprezentowała na nim dużej wielkości karton. Co znalazło się w środku?

Może będziecie się ze mnie śmiać, ale muszę wam to nagrać. Dostałam najwspanialszy prezent od pacjentki w życiu. Jak wam powiem co to jest, to po prostu nie uwierzycie! - rozpoczęła swoją prezentację prezentu Nicole.

Tutajw tym pudełku jest kura, którą pacjentka sama oskubała. To jest kura na rosół, najprawdziwsza, tłusta, wiejska kura, która dzisiaj o 5 rano jeszcze biegała-przyznała Mama Ginekolog.

Podarunek nie jest przypadkowy. Mama Ginekolog bardzo często w swoich relacjach mówi o gotowaniu rosołu i pichci go dla swoich bliskich. Dlatego też nie ukrywała, że jest z tego prezentu bardzo zadowolona.