W Poznaniu zorganizowana została konferencja "W stronę zielonej ochrony zdrowia". Odbyła się ona w Poznań Congress Center na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jedną z uczestniczek była Małgorzata Rozenek-Majdan.

Organizatorem wydarzenia był POSUM, czyli Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu. Należy on do miasta i podlega prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi. Jak się okazuje kieruje nim bliski współpracownik prezydenta - Konrad Zaradny.

Konferencja z udziałem Małgorzaty Rozenek-Majdan odbyła się w Poznaniu

Małgorzata Rozenek-Majdan podczas spotkania, które odbyło się 20 marca i nosiło nazwę "Poznań dla kobiet" została zaproszona w temacie in vitro. Prezydent Poznania był patronem honorowym tego wydarzenia a jego zdjęcia pojawiły się w materiałach promocyjnych.

Polityczny przeciwnik Jacka Jaśkowiaka, czyli Kacper Nowicki z Nowej Lewicy uznał to wydarzenie za nierówną walkę wyborczą. Poprosił o to, by koszty tej imprezy zostały podane do wiadomości publicznej.

POSUM ujawnił koszty organizacji konferencji z udziałem Rozenek-Majdan i Jaśkowiaka

Jego słowa zacytowała "Gazeta Wyborcza", która opisała całą sytuację.

Szczególnie interesuje mnie kwestia kosztów wydarzenia. Stać nas na debatę o kobietach z celebrytką milionerką w jednej z najdroższych przestrzeni wystawienniczych w Poznaniu, a urzędniczki, które stanowią większość kadry urzędu miasta, wciąż nie mogą doczekać się podwyżek, w sprawie których protestują. Arogancja władzy to najlepsze określenie tej sytuacji - miał powiedzieć Nowicki.

Przedstawiciel POSUM w rozmowie z "GW" powiedział, że ok. 30 proc. organizacji tego wydarzenia pokrywa ośrodek a pozostałe spółki miejskie lub te powiązane z miastem jak Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Aquanet, MTM.

Szacowane wydatki związane z organizacją wydarzenia - m.in. 16 prelegentów, dwie sceny, nagłośnienie, obsługa techniczna, lunch, stoiska edukacyjne i promocja - wynoszą około 80 tys. zł, w tym około 24 tys. zł pokrywa POSUM - stwierdził w rozmowie z "GW" Hubert Jeżewski z administracji POSUM.

Dodał, że udział Jacka Jaśkowiaka w tym wydarzeniu nie był częścią kampanii wyborczej. Małgorzata Rozenek-Majdan nie odniosła się na razie do sprawy.