Mimo, że Filip Pławiak już od 15 lat pojawia się w różnych produkcjach, dopiero teraz zdobywa popularność. Wszystko za sprawą serialu "Rojst. Millenium", w którym wciela się w postać młodego Kociołka, granego w poprzednich częściach przez Piotra Fronczewskiego.

Filip Pławiak jest synem działacza PiS. Co mówi o ojcu?

Gra także w produkcji "Biała odwaga" w reżyserii Marcina Koszałki. W podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" młody aktor przyznał, że jego ojciec jest działaczem PiS. Marek Pławiak był dyrektorem szkoły podstawowej, radnym Pierwszej Kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, doradcą społecznym oraz starostą nowosądeckim w latach 2014–2018.

Jak wygląda ich relacja? Filip Pławiak przyznał, że choć mają z ojcem różne poglądy, potrafią porozumieć się ponad podziałami. Nie ukrywał jednak, że wolałby, gdyby jego ojciec był reprezentantem innej partii politycznej.

Udało nam się zachować coś, co kiedyś było normalne, a co przed ostatnich osiem lat nie było, to znaczy, że potrafimy ze sobą rozmawiać. Różnice w poglądach to nie jest coś, co może nas poróżnić. Jestem bardzo emocjonalnie związany z rodziną i myślę, że polityka nas nie poróżni, tym bardziej że ja bym tatę nazwał raczej samorządowcem niż politykiem - powiedział Filip Pławiak.

Co Filip Pławiak zawdzięcza swoim rodzicom?

Dodał, że rodzice bardzo mocno go wspierają w tym, co robi.

Moją rodzinę charakteryzuje ogromna wrażliwość. Rodzice wspierali mnie we wszystkim decyzjach, które podejmowałem -mówił wzruszony.

Dodał, że gdyby miał wymienić najsilniejszą osobę, jaką zna "to pewnie podałby mamę i tatę".