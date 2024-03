Stanisław Tym to aktor kojarzony głównie z rolami w filmach Stanisława Barei. Ta najbardziej znana to postać Ryszarda Ochódzkiego w takich filmach jak "Miś", czy "Rozmowy kontrolowane" wyreżyserowane przez Sylwestra Chęcińskiego. Okazuje się, że 86-letni aktor porusza się za pomocą chodzika. Pojawił się w miniony weekend na jednej z teatralnych premier. Dobry humor go jednak nie opuszczał. Co zrobił?