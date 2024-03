Barbara Kurdej-Szatan to aktorka, która w maju 2022 roku usłyszała prokuratorski zarzut. Powodem były jej słowa o funkcjonariuszach Straży Granicznej na polsko-białoruskim pograniczu. Celebrytka nazwała ich "maszynami bez mózgu, bez serca". Z jej ust padły także słowa o "mordercach".

Ta wypowiedź kosztowała ją bardzo wiele. Musiała nie tylko zmierzyć się z hejtem w sieci wymierzonym zarówno a w nią, jak i jej rodzinę, ale również utratą pracy. Zarówno TVP, jak i inne stacje telewizyjne, czy reklamodawcy podziękowali jej za współpracę. Barbara Kurdej-Szatan za swoje słowa musiała także odpowiadać przed sądem.

Zbigniew Ziobro złożył skargę na Barbarę Kurdej-Szatan

W lutym 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie umorzył sprawę. Aktorka w rozmowie z Plejadą wyznała, że Zbigniew Ziobro w październiku postanowił złożyć skargę do Izby Nadzwyczajnej.

Pan Ziobro był na swoim stanowisku, to w tym ostatnim jeszcze momencie, póki mógł, robił wszystko, aby skorzystać ze swojego stanowiska, a, jako że były dwa w jednym, czyli był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, co zresztą podczas ich kadencji się zmieniło - po prostu miał władzę absolutną w sprawach, które jego dotyczą - powiedziała.

Barbara Kurdej-Szatan dodaje, że sprawa wciąż jest w toku a ona sama nie wie, ile razy jeszcze będzie musiała się zjawić w sądzie.

Teraz to jest w Izbie Nadzwyczajnej, która ma orzec, co z tym dalej zrobi. Możliwe, że to będzie się ciągnęło dalej i dalej będą mnie zamęczać pismami sądowymi. Koszmar - powiedziała.

Czego Barbara Kurdej-Szatan życzy Zbigniewowi Ziobrze?

Aktorka mimo takiego obrotu spraw skierowała w stronę Zbigniewa Ziobry kilka ciepłych słów.

Zbigniew Ziobro życzy mi więzienia, a ja mu życzę zdrowia, bo jest chory, biedny. Jednak zdrowie jest najważniejsze. Lepiej porzucić te niesnaski na bok i zająć się sobą - powiedziała.

Jaki jest stan zdrowia Zbigniewa Ziobry?

Zbigniew Ziobro od kilku miesięcy przebywa w szpitalu. Okazuje się, że były ministrem sprawiedliwości walczy z nowotworem. We wtorek (12 marca) sam opublikował w sieci wpis, z którego wynika, że został poddany operacji, która trwała aż 8 godzin. Zbigniew Ziobro zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku.

Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił. Trwa walka z bólem - napisał na platformie X.