4 marca 2024 mija dokładnie 30 lat od polskiej premiery "Listy Schindlera". Do Krakowa przyleciał reżyser Steven Spielberg. Film opowiada historię niemieckiego przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed śmiercią w niemieckich obozach koncentracyjnych 1100 Żydów. Film, nagrodzony siedmioma Oscarami, kręcono w Krakowie, a w obsadzie pojawiło się wielu Polaków. W "Liście Schindlera" zagrali m.in. Andrzej Seweryn, Jacek Wójcicki, Paweł Deląg, Agnieszka Wagner, Piotr Polk, Beata Rybotycka i Maciej Orłoś.

Anna Mucha wspomina Stevena Spielberga

W filmie Stevena Spielberga zagrała także Anna Mucha. Zadebiutowała na kinowym ekranie w wieku 10 lat. u Andrzeja Wajdy, grając Sabinkę w filmie "Korczak". W "Liście Schindlera Anna Mucha zagrała Dankę Dresner. Jak Anna Mucha wspomina pracę na planie u Stevena Spielberga?

"Rzeczywiście byłam przez niego wyjątkowo ceniona i lubiana. Traktował mnie poważnie, na partnerskim poziomie. Myślę, że wynikało to z jego osobistej klasy i poczucia spełnienia. Poza tym on jest ojcem dużej rodziny, więc ma inne podejście do dzieci. To zabawne, bo właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że jeden z jego synów to Teodor. Być może już wtedy to imię zapisało się w mojej pamięci i dlatego tak nazwałam swoje dziecko. To niesamowite" - powiedziała Anna Mucha w wywiadzie dla Plejada.pl.