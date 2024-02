Adele ma na swoim koncie wiele przebojów, w tym np. "Someone Like You" . Skomponowała muzykę, napisała tekst i nagrała utwór "Skyfall", za który w 2013 roku otrzymała Oscara, Złotego Globa oraz nagrodę Grammy. Krążek sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Rok temu, po sześcioletniej przerwie, Adele wypuściła czwarty album studyjny – "30", który cieszył się zawrotną popularnością, został najlepiej sprzedającą się płytą roku w USA.

Reklama

W 2024 r. Adele rozpoczęła nową serię koncertów w Las Vegas. Teraz poinformowała, że niestety musi przerwać występy. Ma poważny powód.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Adele tłumaczy się z decyzji o odwołaniu koncertów

Reklama

"Niestety muszę odpocząć i wstrzymać moją rezydenturę w Vegas. Byłam chora pod koniec ostatniej trasy i przez całą przerwę. Nie miałam szansy, by zupełnie wyzdrowieć przed wznowieniem występów. Teraz znowu jestem chora i niestety to wszystko odbiło się na moim głosie" - napisała Adele w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

"Zgodnie z zaleceniami lekarzy nie mam innego wyboru, jak tylko odpocząć. Pozostałe pięć weekendów tej trasy zostaje przełożonych na późniejszy termin. Pracujemy już nad szczegółami. Informacje prześlemy najszybciej jak to możliwe - oświadczyła gwiazda.

Część fanów Adele wykazała się zrozumieniem. Posypały się komentarze podtrzymujące ją na duchu. Są też osoby, które uważają, że nie powinna brać na siebie tylu obowiązków i podpisywać kontraktów na tak wyczerpujące trasy.