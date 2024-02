We wtorek w Warszawie odbył się protest rolników. Agnieszka Woźniak-Starak zaapelowała do Szymona Hołowni. Nie spodobało jej się to, że marszałek Sejmu spotkał się z delegacją rolników, w której znalazł się jeden z liderów branży futrzarskiej. Co oburzyło prezenterkę?