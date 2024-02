Joanna Okuniewska to autorka przebojowych podcastów „Tu Okuniewska” oraz „Ja i moje przyjaciółki idiotki”. Dzięki pełnym humoru i bardzo trafnym spostrzeżeniom zyskała wielką popularność. Niedawno zrobiła swój coming out i poinformowała w sieci, że jest w związku ze znaną producentką muzyczną.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Maciej Musiał to jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Ogromną popularność zdobył dzięki roli w serialu "rodzinka.pl". Gra w filmach - ostatnio były to obrazy "Chłopi" oraz "Fuks 2", zajmuje się dubbingiem oraz produkcją. 3 marca wystartuje w Polsacie kolejna edycja "Tańca w gwiazdami", w której Maciej Musiał będzie walczyć o Kryształową Kulę.

Kto wyprodukuje serial „Ja i moje przyjaciółki idiotki”?

W rozmowie z portalem Plejada.pl Joanna Okuniewska uchyliła rąbka tajemnicy, jak posuwają się prace nad serialem, którego fabuła zakotwiczona jest w jej podcastach. Jak wyjaśniła, kształt scenariusza „został finalnie dopieszczony”. Ma to być najdłuższy i najbardziej wielowątkowy projekt, w jakim brała udział. Wyjawiła także, że współproducentem serialu jest… Maciej Musiał.

Reklama

"Maciek Musiał jest od samego początku w tym projekcie jako współproducent. […] Bierze w nim udział mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że ten serial po prostu zostanie napisany w dwa tygodnie i wyjdzie. A okazuje się, że bardzo wiele osób ma coś do powiedzenia. Ale cieszę się, bo jakość bardzo wysoka przez to, że tyle osób kontroluje, jak będzie wyglądał serial"- powiedziała Joanna Okuniewska serwisowi Plejada.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Okuniewska o serialu „Ja i moje przyjaciółki idiotki”

Joanna Okuniewska zdradziła, że w serialu będzie można usłyszeć jej głos - będzie narratorką. Fabuła opowie o „perypetiach pewnych dwudziestokilkulatek przeprowadzających się, nawiązujących różne relacje”.

"Staram się, żeby ten scenariusz jednak był odległy od mojego życia. Bohaterka będzie przeżywała zupełnie inne rzeczy, niż to, co mi się przydarzyło. Część tych wydarzeń jest inspirowana e-mailami, które do mnie wysyłano i historiami z życia moich przyjaciółek" - powiedziała Joanna Okuniewska.