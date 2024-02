Ula Chincz kilka miesięcy temu poinformowała, że wyprowadziła się z Polski i zamieszkała w we Włoszech. Prezenterka "zaprasza" teraz swoich obserwatorów do nowego domu. Pokazała, jak się tam urządziła. Naprawdę można jej pozazdrościć.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Ula Chincz zyskała popularność dzięki programowi "Pytanie na śniadanie". Potem przeniosła się do do TVN, gdzie była reporterką i prezenterką. Jej pasją jest prowadzenie domu. Dzieli się swoją bogatą wiedzą na temat organizacji domowej przestrzeni czy sposobów na sprzątanie. Gdy zrezygnowała z pracy w telewizji, przeniosła się do mediów społecznościowych. Ma np. kanał na YouTube.

"Ula Pedantula" zakochana we Włoszech

Reklama

Jej włoska przygoda zaczęła się, gdy w listopadzie 2022 r. pojechała na samotny wypad do Włoch. Wróciła zakochana i zapragnęła tam zamieszkać.

Słowa wprowadziła w czyn i wynajęła dom w Toskanii. Od września ub.r. mieszka tam z rodziną. Podkreśla jednak, że na razie nie planuje kupować włoskiej nieruchomości.

To jest miejsce, które znaleźliśmy sobie zdalnie. Wynajmowane w sezonie turystom za potworne pieniądze, na szczęście zimą dyspozycyjne za troszkę rozsądniejsze. To tutaj uwiliśmy gniazdko na naszych pierwszych osiem toskańskich miesięcy. Trochę się zadomowiliśmy, trochę nie do końca w pewnych obszarach, ale chciałabym wam pokazać, jak mieszkamy od paru miesięcy i jeszcze na pewno przez chwilę - powiedziała w jednym z nagrań.

Dom urządzony we włoskim, rustykalnym stylu jest bardzo przytulny. Przeważają naturalne kolory. Zachwycające jest otoczenie - krajobraz po prostu zapiera dech piersiach.