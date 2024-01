Agencja aktorska Jana Malawskiego udostępniła na facebookowym profilu list Stevena Spielberga z gratulacjami dla Krystyny Jandy. W opisie można przeczytać, że będzie to "ważny projekt dla historii Polski".

"Niedawno mogliśmy się podzielić informacją, że Maciej Stuhr rozpoczął zdjęcia do serialu twórców kultowego „Domu z papieru", a dzisiaj możemy się pochwalić, że Krystyna Janda wzięła udział we wspaniałym projekcie (nie fabularnym) którego twórcą jest Steven Spielberg. O tym ważnym projekcie dla historii Polski mam nadzieję, będziemy mogli poinformować Was niebawem!" - napisano w poście.

Film wyprodukowany przez Spielberga będzie mieć wkrótce premierę

W rozmowie z serwisem Plejada.pl Jan Malawski tłumaczy, że "cały projekt na razie jest tajemnicą", zdradza jednak, że Krystyna Janda podłożyła głos pod dokument o Auschwitz, który Steven Spielberg wyprodukował z okazji 70-lecia wyzwolenia muzeum w Oświęcimiu. Obraz będzie można zobaczyć już wkrótce.

Krystyna Janda otrzymała list z podziękowaniami od Stevena Spielberga, ale osobiście się z nim nie spotkała. Amerykański producent Spielberga szukał "najwybitniejszej polskiej aktorki" i wpisał to hasło do wyszukiwarki — wyskoczyła mu Krystyna Janda— opowiada właściciel agencji aktorskiej Malawski.

W wersji amerykańskiej - Meryl Streep, w polskiej - Krystyna Janda

W amerykańskiej wersji głos podłożyła Meryl Streep. Jest jeszcze wersja w jidysz, natomiast w polskiej usłyszymy Krystynę Jandę. Dokument będzie można zobaczyć w Muzeum Auschwitz już niebawem.

Plejada.pl poprosiła o komentarz Krystynę Jandę. Aktorka zasłaniała się jednak "klauzulą poufności".

Dokument nie miał jeszcze swojej premiery, a ja mam podpisaną umowę o poufności. To jest film dokumentalny o Oświęcimiu, do którego ja nagrałam polski komentarz - zdradziła jedynie.