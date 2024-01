Program “Pytanie na śniadanie” stawia na nowych prowadzących. Widzowie nie zobaczą już w śniadaniówce dotychczasowych gwiazd. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, Anna Popeki Robert Rozmus - tych par już nie będzie w obsadzie “Pytania na śniadanie”.

Nowe pary prowadzących w "Pytaniu na śniadanie"

Szefowa "Pytania na śniadanie" Kinga Dobrzyńska zapowiada, że docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu, a jedna para - rotacyjnie co pięć tygodni - pojawi się w sobotę i niedzielę. Na telewizyjnym ekranie z nowych prowadzących zadebiutowali już Joanna Górska i Robert Stockinger orazKlaudia Carlos i Robert El Gendy.

We wtorek głos w sprawie zmian w "Pytaniu na śniadanie" zabrała Joanna Kurska, która za pośrednictwem facebookowego wpisu skrytykowała zachodzące zmiany. Żona byłego prezesa Telewizji Polskiej skupiła się na losie Małgorzaty Tomaszewskiej, która jest w zaawansowanej ciąży. Joanna uważa to za efekt "oszalałej zemsty i hejtu" ze strony Donalda Tuska.

Danuta Martyniuk martwi się o Polskę

Z Joanną Kurską zgadza się żona "króla disco polo", czyli Danuta Martyniuk. W komentarzu do postu żony byłego prezesa TVP stwierdziła, że to zwiastuje koniec Polski. Odniosła się też do feminizmu i gorzko wspomniała o Donaldzie Tusku.

Koniec Polski wkrótce. Gdzie są feministki Tuskowe, które powinny stanąć w obronie ciężarnej Małgosi?- napisała Danuta Martyniuk w komentarzu.