17 stycznia 2024 r. zmarła Maria Krawczyk-Gołas, żona aktora Wiesława Gołasa. Odeszła niecałe trzy lata po śmierci męża, który zmarł na skutek udaru mózgu. O śmierci poinformował syn z rodziną, przekazując również informację o dacie i miejscu pogrzebu Marii Krawczyk Gołas.

Żona Wiesława Gołasa spocznie w grobowcu, gdzie pochowany jest jej mąż

Po śmierci aktora, Związek Artystów Scen Polskich zwrócił się do wdowy po Wiesławie Gołasie z propozycją, aby spoczął on w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Odmówiła jednak, gdyż jak się okazało, mieli wykupioną kwaterę na Starych Powązkach.

Zrobiliśmy to już dawno po to, by w przyszłości razem tam spocząć. Będziemy razem na wieki - powiedziała Maria Krawczyk-Gołas. Jej nazwisko zostało wyryte na cmentarnym pomniku kilka lat temu.

Maria Krawczyk-Gołas była drugą żoną aktora. Z pierwszą, Elżbietą Szczepańską, gwiazdor rozwiódł się na początku lat 70. Owocem ich związku była córka, Agnieszka. Problemy ze zdrowiem Wiesława Gołasa rozpoczęły się już w 2008 r. Wtedy gwiazdor przeszedł zawał serca. W 2020 r. i 2021 r. przeszedł udar mózgu.