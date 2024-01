Informację o śmierci producenta przekazała agencja Allendorf Media. "Frank Farian zmarł spokojnie w swoim domu w Miami na Florydzie w wieku 82 lat" - czytamy w oświadczeniu agencji, cytowanym przez zagraniczne media

Frank Farian nie żyje

Informacja została we wtorek w godzinach wieczornych potwierdzona na oficjalnym profilu Franka w mediach społecznościowych.

"Z wielkim smutkiem ogłaszamy śmierć legendarnego producenta muzycznego Franka Fariana, który opuścił nas dzisiaj w wieku 82 lat" – napisano na stronie producenta na Facebooku.

W informacji podkreślono, że Frank Farian, który znany był głównie jako założyciel, producent Boney M., Eruption, Far Corporation, Milli Vanilli, No Mercy i La Bouche, był producentem, który odniósł największy sukces w historii niemieckiej muzyki. Poinformowano także o problemach zdrowotnych artysty.

"W 2022 roku Frank Farian przeszedł operację serca. Od tego czasu jego stan zdrowia uległ pogorszeniu. Frank schudł, siedział na wózku inwalidzkim i miał problemy z oddychaniem i mówieniem". Producent miał także problemy z płucami i potrzebował respiratora, co utrudniało mu mówienie.

Do końca pozostał jednak aktywny zawodowo. "Frank Farian pracował nad nową muzyką No Mercy i Milli Vanilli oraz planował produkcję nowego musicalu" – poinformowano na stronie producenta. Frank Farian pracował także nad serialem telewizyjnym opowiadającym o jego muzycznym dziedzictwie. Autorzy wpisu zapewnili, że "projekty te zostaną teraz ukończone przez Fundację imienia producenta. "Fundacja Franka Fariana będzie kontynuować dzieło Franka i rozwijać w przyszłości nowe talenty" - podkreślili.

Frank Farian był twórcą sukcesów Boney M i Milli Vanilli

Farian Farian, a właściwie Franz Reuther urodził się 18 lipca 1941 r. w niemieckim Kirn. Szybko połknął bakcyla rock and rolla i w 1974 r. pod szyldem "Boney M" wydał singiel "Baby do you wanna bump". Wkrótce potem zaczął tworzyć zespół o tej samej nazwie, składający się z tancerzy. Na koncertach część zespołu nie śpiewała, poruszając jedynie ustami do nagrań z playbacku. Męskie partie wykonywał sam Frank Farian.

Boney M przeszedł do historii muzyki pop za sprawą m.in. takich przebojów, jak "Daddy Cool", "Rivers of Babylon", "Ma Baker" czy "Rasputin". Frank Farian miał również swój udział w zdobyciu popularności przez brytyjski zespół Eruption, który producent sprowadził do Niemiec jako support na trasach koncertowych Boney M. Eruption zasłynęło taki aranżacjami znanych przebojów, jak "I Can't Stand The Rain" czy "One Way Ticket".

Pod koniec lat 80. Frank Farian stworzył zespół Milli Vanilli. Debiutancki album grupy sprzedał się w nakładzie 30 mln egzemplarzy, a utwór "Girl You Know It's True" błyskawicznie stał się wielkim przebojem. W 1990 r. zespół otrzymał nagrodę Grammy. Jeszcze tego samego roku wybuchł rownie wielki skandal. Frank Farian przyznał w mediach, że członkowie zespołu Fabrice "Fab" Morvan i Robert "Rob" Pilatus nigdy nie śpiewali. Na nagraniach słychać jedynie muzyków sesyjnych. Po tym skandali zespołowi odebrano nagrodę Grammy.