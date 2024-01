W nowej edycji "Tańca z gwiazdami" wystąpi 12 par, a oceniać je będzie jury w składzie: Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda. Z poprzedniego składu sędziowskiego została tylko Ewa Kasprzyk. Odeszli z programu Michał Malitowski, Andrzej Piaseczny oraz Andrzej Grabowski.

Stefano Terrazzino odchodzi

Jak informuje Plejada.pl z pracy nad tanecznym show odszedł także tancerz, Stefano Terrazzino, który w poprzedniej edycji zajmował się kostiumami uczestników "Tańca z gwiazdami". Terrazzino jest tancerzem i choreografem. W "Tańcu z gwiazdami" czterokrotnie zajął pierwsze miejsce - z Kingą Rusin, Agatą Kuleszą, Anetą Zając i Agnieszką Sienkiewicz.

Edward Miszczak o nowej energii w "Tańcu z gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" to wyjątkowy format, od lat doceniany przez widzów na całym świecie.

Polska edycja odniosła ogromny sukces i uważana jest przez twórców formatu za jedną z najlepszych” - mówi dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak.

Show jest obecny na antenie Polsatu od 10 lat, dlatego postanowiliśmy go odświeżyć, dodać mu nowej energii. Bez zmian pozostaje to co jest DNA tego programu – emocje i rozrywka na najwyższym poziomie - dodaje.

XIV edycję „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” poprowadzi duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Z programu odeszła natomiast Izabela Janachowska. Za choreografię odpowiedzialny będzie Tomasz Barański – tancerz i choreograf, twórca grupy tanecznej „Next”. Barański wielokrotnie brał udział w „Tańcu z gwiazdami” jako trener, program zna od podszewki.

Portal Plejada.pl podaje, że w 27. edycji "Tańca z gwiazdami" wystąpić mają: Krzysztof Szczepaniak, Dagmara Kaźmierska, Julia Kuczyńska (Maffashion), Filip Chajzer, Adam Kszczot, Kamil Baleja, Maciej Musiał, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Beata Olga Kowalska i Aleksander Mackiewicz. Do tego grona dołączą też prawdopodobnie Roksana Węgiel i aktorka Anita Sokołowska.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” widzowie będą mogli oglądać od 3 marca

w każdą niedzielę o 20.00 w Polsacie.