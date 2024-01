Zarobki telewizyjnych gwiazd budzą mnóstwo emocji. Ich wysokość dla niektórych bywa szokująca. Portal Press.pl podał niedawno, ile w Polskim Radiu za audycję dostawała Anna Popek. Rozżalona dziennikarka postanowiła odnieść się do tych informacji. Jej zdaniem to wcale nie jest to astronomiczna suma.