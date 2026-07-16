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Widzowie w szoku, kultowy program znika z anteny Polsatu

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 22:05
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Warszawa MaZa
Zmiany w ramówce Polsatu/East News
Po ponad dwóch dekadach z anteny Polsatu znika bardzo lubiany przez widzów program. Finałowy odcinek zostanie nadany 31 lipca. Nadawca poinformował, że decyzja jest związana z wyczerpaniem się dotychczasowej formuły programu.

Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła "Interwencji" wyczerpała swój potencjał - przekazał nadawca w komunikacie przesłanym redakcji "Presserwisu". Jak ustalono, ostatni odcinek programu zostanie wyemitowany 31 lipca.

"Interwencja" znika z Polsatu

Reporterski program "Interwencja" zadebiutowała na antenie Polsatu 19 lutego 2003 r. Magazyn był emitowany w dni powszednie ok. godz. 16.10, tuż po popołudniowym wydaniu "Wydarzeń". Program poświęcony był sprawom społecznym i interwencyjnym, a jego reporterzy pomagali bohaterom w rozwiązywaniu problemów i nagłaśnianiu ich historii.

Oni prowadzili program "Interwencja"

Na przestrzeni lat gospodarzami programu byli m.in. Janusz Zadura, Maciej Dowbor, Beata Cholewińska i Jarosław Kulczycki. W ostatnich latach "Interwencję" prowadzili Michał Bebło i Milena Sławińska.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: programtelewizjaPolsat
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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