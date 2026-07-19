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Ogłoszono kolejną uczestniczkę "Tańca z gwiazdami". Świetnie śpiewa, a jak będzie tańczyć

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:20
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"Taniec z gwiazdami"
Ogłoszono nazwisko kolejnej uczestniczki "Tańca z gwiazdami"/AKPA
Wydłuża się oficjalna lista uczestniczek i uczestników 19. edycji "Tańca z gwiazdami". Show powróci za kilka tygodni na antenę Polsatu. Kolejną gwiazdą jest znana wokalistka. Fantastycznie śpiewa, a jak wypadnie na parkiecie w tańcach klasycznych?

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zostali zwycięzcami 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Przed nami kolejny emocjonujący sezon tego popularnego show Polsatu.

Gwiazda muzyki w "Tańcu z gwiazdami"

W niedzielnym wydaniu programu "Halo, tu Polsat" widzowie poznali kolejną uczestniczkę nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Oficjalnie ogłoszono, że na parkiecie popularnego show zobaczymy Monikę Borzym. "Na propozycję udziału w programie odpowiedziałam w mniej niż sekundę. Kilka lat temu byłoby mi znacznie trudniej podjąć taką decyzję. Teraz czuję, że jestem w takim momencie życia i w takiej relacji ze swoim ciałem, że to po prostu dobry czas na taką przygodę" - powiedziała Monika Borzym. "Im człowiek jest starszy, tym rzadziej zdarzają się rzeczy, które potrafią go naprawdę zaskoczyć. A «Taniec z gwiazdami» będzie dla mnie czymś kompletnie nowym. To właśnie mnie najbardziej skusiło" - tłumaczyła.

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Monika Borzym o tanecznym partnerze

Monika Borzym nie zna jeszcze nazwiska swojego tanecznego partnera. "Jeszcze go nie znam i to doprowadza mnie do szału. Mam swoje dwa typy, ale nie będę ich zdradzać" - śmiała się. "Jestem mocnym charakterem, ale bardzo dobrze odnajduję się u boku silnych mężczyzn, zwłaszcza jeśli są dla mnie autorytetami. Liczę na partnera, który wie, czego chce i potrafi przejąć prowadzenie. Bardzo łatwo ulegam prowadzeniu pewnych siebie mężczyzn z kompetencjami" - powiedziała Monika Borzym w "Halo, tu Polsat".

Kim jest Monika Borzym?

Monika Borzym to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek jazzowych. Artystka wydała siedem albumów studyjnych: „Girl Talk”, „My Place”, „Back to the Garden”, „Jestem przestrzeń”, „Monika Borzym śpiewa stare piosenki”, „Kołysanki dla dorosłych”, „Z Wasowskim do łóżka”. Monika Borzym zdobyła popularność dzięki udziałowi w siódmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zaprezentowała nie tylko wokalne umiejętności, ale również talent do scenicznych metamorfoz. Poza działalnością muzyczną rozwijała się także naukowo – ukończyła psychologię oraz seksuologię. Prowadzi swój gabinet. Jest również dziennikarką radiową.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamiMonika Borzym
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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