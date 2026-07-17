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Mistrzyni świata, ikona sportu w "Tańcu z gwiazdami". Są też informacje o rezygnacji z programu

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:56
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Taniec z gwiazdami
19. edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje w Polsacie w jesiennej ramówce/AKPA
Produkcja "Tańca z gwiazdami" ogłosiła oficjalnie kolejną uczestniczkę jesiennej edycji programu. Na polsatowskim parkiecie powalczy Joanna Jędrzejczyk, ikona światowego MMA i bokserka. Fani są zachwyceni. Pojawiły się też, nieoficjalne na razie, informacje o rezygnacji jednego z uczestników z tanecznego show.

Jesienna edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Produkcja oficjalnie potwierdziła już udział Heleny Englert, Mandaryny, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Piotra "Gumy" Gumulca, Izabeli Kuny czy Matteo Brunettiego. Lista gwiazd, które powalczą o Kryształową Kulę, wciąż się wydłuża. Do grona uczestników dołącza Joanna Jędrzejczyk.

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Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z gwiazdami" - kim jest

"Siła, determinacja i charakter - Joanna Jędrzejczyk już niebawem zamelduje się na parkiecie »Tańca z Gwiazdami«" - napisano na oficjalnym profilu tanecznego show Polsatu. "Jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek sportów walki, mistrzyni UFC i ikona światowego MMA, od lat inspiruje swoją pasją, wytrwałością i nieustępliwością. Cieszymy się, Asiu, że jesteś razem z nami!" - podsumowała produkcja programu.

Żurnalista rezygnuje z "Tańca z gwiazdami"?

Mówi się, że z powodów zdrowotnych zrezygnował z udziału w "Tańcu z gwiazdami" Andrzej Rosiewicz. Nie ma jednak na razie oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Teraz pojawiła się kolejna wiadomość o rezygnacji. Pudelek ustalił, że tuż przed rozpoczęciem treningów z udziału w programie zrezygnował Żurnalista. Jak wynika z informacji, które nieoficjalnie potwierdził również "Fakt", decyzję miały podyktować problemy zdrowotne. Według dziennikarzy, producenci "Tańca z gwiazdami" szybko zareagowali na ten wakat, proponując udział w show aktorowi Dominikowi Smarujowi.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamiżurnalista
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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