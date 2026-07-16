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Michał Wiśniewski radził się czwartej żony czy wrócić do drugiej? Tajner odpowiada

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
49 minut temu
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Wiśniewski
Michał Wiśniewski radził się czwartej żony czy wrócić do drugiej? Tajner odpowiada/AKPA
Media od kilku dni żyją nowym, choć z perspektywy czasu starym związkiem Michała Wiśniewskiego i jego drugiej żony, czyli Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Czy prawdą jest, że w kwestii odnowienia tej relacji radził się czwartej żony, czyli Dominiki Tajner? Celebrytka uchyliła rąbka tajemnic. Co sądzi na temat tego powrotu?

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu są parą. Kilka dni temu potwierdzili, że znowu są razem. Piosenkarz ma na swoim koncie pięć małżeństw. Z prawie każdą ze swoich były żon pozostaje w dobrych stosunkach.

Mandaryna była drugą żoną Michała Wiśniewskiego

Mandaryna była żoną numer dwa i wszystko na to wskazuje, że być może zostanie żoną numer sześć. Owocem jej relacji z Michałem Wiśniewskim jest dwójka, dorosłych już dzieci - Xavier i Fabienne. Jak w rozmowie z Eska.pl przyznał syn pary, sami wspólnie z siostrą domyślili się, że rodzice ponownie się spotykają.

Mandaryna jasno o ślubie z Michałem Wiśniewskim. To zadeklarowała
Mandaryna jasno o ślubie z Michałem Wiśniewskim. To zadeklarowała

Nie było wielkiego obwieszczania. Faktycznie, jak zaczęli się częściej widywać w czerwcu, to sami to wydedukowaliśmy i zapytaliśmy ich wprost - powiedział Xavier.

Michał Wiśniewski radził się czwartej żony ws. powrotu do Mandaryny?

Okazuje się, że Michałowi Wiśniewskiemu w powrocie do drugiej żony kibicowała jego czwarta żona, czyli Dominika Tajner. Uczestniczka show "Królowa przetrwania" wyznała w rozmowie z "Super Expressem", że wiedziała o tym, że para znowu jest razem, dużo wcześniej. Zdradziła również, że rozmawiała z Michałem Wiśniewskim o jego powrocie do drugiej żony. Zapytana o to wprost, odpowiedziała z uśmiechem.

A może doradzałam, a może nie doradzałam, nie mogę tak wszystkiego mówić (śmiech) Powiedzmy tak - rozmawialiśmy na ten temat na pewno. Też pytał o moje zdanie, chociaż wiadomo, że to jest jego decyzja - stwierdziła Dominika Tajner. Ciepłych słów nie szczędziła również Mandarynie.

Z Martą też mam [bardzo dobre relacje]. Rozmawiamy. Byliśmy razem i na jubileuszu Ich Troje, i na Sylwestrze. Ja ją bardzo szanuję i myślę, że ze wzajemnością. Bardzo się lubimy - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: michał wiśniewskiDominika TajnerMarta Wiśniewska
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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