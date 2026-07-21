Hakiel i Serowska wybrali imię dla drugiego dziecka. "Jak zawsze nietuzinkowe"

Dominika Serowska i Marcin Hakiel mają już syna - Romeo. Chłopiec urodził się 4 grudnia 2024 r. Teraz para oczekuje narodzin drugiej pociechy.

Tak czuje się Dominika Serowska w ciąży

Przyszła mama w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że pierwsze tygodnie ciąży nie były dla niej łatwe. Na szczęście ten czas już minął. "Czuję się lepiej, chociaż początki tej ciąży nie były łatwe, mówiąc bardzo dyplomatycznie, mdłości ustały" - powiedziała "Super Expressowi" Dominika Serowska.

Dominika Serowska o imieniu dla drugiego dziecka dziecka

Dominika Serowska zapytana o imię dla dziecka zdradziła, że zostało już ono wybrane i jest równie oryginale, jak imię ich pierwszego syna. "Jeśli chodzi o imię, jest już wybrane, jak zawsze nietuzinkowe, bo nie chcę, żeby moje dziecko nazywało się jak pół żłobka, przedszkola, czy szkoły, no i ludzie będą mieli co komentować" - tłumaczyła. Dopytywana nie chciała jednak wyjawić, na jakie imię ostatecznie się zdecydowali. "To pozostawiamy na ten moment dla siebie" - podsumowała.