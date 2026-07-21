Dziennik Gazeta Prawana logo

Hakiel i Serowska wybrali imię dla drugiego dziecka. "Jak zawsze nietuzinkowe"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:49
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Serowska, Hakiel
Dominika Serowska i Marcin Hakiel spodziewają się drugiego dziecka/AKPA
Dominika Serowska i Marcin Hakiel spodziewają się drugiego dziecka. Para ma już synka, który nosi imię Romeo. Jak w ciąży czuje się Dominika Serowska? Jakie imię wybrała razem z Marcinem Hakielem dla dziecka? O tym opowiedziała w nowym wywiadzie.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel mają już syna - Romeo. Chłopiec urodził się 4 grudnia 2024 r. Teraz para oczekuje narodzin drugiej pociechy.

Tak czuje się Dominika Serowska w ciąży

Przyszła mama w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że pierwsze tygodnie ciąży nie były dla niej łatwe. Na szczęście ten czas już minął. "Czuję się lepiej, chociaż początki tej ciąży nie były łatwe, mówiąc bardzo dyplomatycznie, mdłości ustały" - powiedziała "Super Expressowi" Dominika Serowska.

Popularna aktorka walczy z nowotworem. Zmianę wykryła w swoje urodziny
Popularna aktorka walczy z nowotworem. Zmianę wykryła w swoje urodziny

Dominika Serowska o imieniu dla drugiego dziecka dziecka

Dominika Serowska zapytana o imię dla dziecka zdradziła, że zostało już ono wybrane i jest równie oryginale, jak imię ich pierwszego syna. "Jeśli chodzi o imię, jest już wybrane, jak zawsze nietuzinkowe, bo nie chcę, żeby moje dziecko nazywało się jak pół żłobka, przedszkola, czy szkoły, no i ludzie będą mieli co komentować" - tłumaczyła. Dopytywana nie chciała jednak wyjawić, na jakie imię ostatecznie się zdecydowali. "To pozostawiamy na ten moment dla siebie" - podsumowała.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: dzieckoMarcin Hakieldominika serowska
Powiązane
"Taniec z gwiazdami"
Ogłoszono kolejną uczestniczkę "Tańca z gwiazdami". Świetnie śpiewa, a jak będzie tańczyć
Wiśniewski
Michał Wiśniewski radził się czwartej żony czy wrócić do drugiej? Tajner odpowiada
Warszawa MaZa
Widzowie w szoku, kultowy program znika z anteny Polsatu
Taniec z gwiazdami
Mistrzyni świata, ikona sportu w "Tańcu z gwiazdami". Są też informacje o rezygnacji z programu
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTuryści wpadli w panikę, dwie osoby ranne. Atak nożownika koło kultowej budowli »
Zobacz
|
Rydzyk
To prawdziwa żyła złota ojca Rydzyka. Na tym zarabia miliony
Nowy Volkswagen ID. Cross
Nowy SUV trzęsie rynkiem. Jest elegancki, szybki i wygodny. Ile kosztuje?
Łukasz Żak
"Przywitanie na lipach". To czeka Łukasza Żaka w więzieniu. Ekspert ujawnia szczegóły
Zbliżenie z góry na dłoń mężczyzny, trzymającą pistolet dystrybutora paliwa sieci Orlen, wkładany do wlewu czerwonego samochodu, tankowanie benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 20 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
ulewa deszcz opady pogoda
Pogoda na wtorek. Ulewy, porywisty wiatr i nawet 12°C w środku lata. Oto najnowsze prognozy IMGW
quiz, kobieta
Quiz z 15 pułapkami. Od 7/15 zaczyna się poziom mistrza ortografii
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj