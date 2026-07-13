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Tomasz Kammel wyznał, dlaczego nie ma dzieci. "Nie chcę tego powtórzyć"

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:06
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II Kongres Zero na Torwarze
Tomasz Kammel wyznał, dlaczego nie ma dzieci. "Nie chcę tego powtórzyć"/East News
Tomasz Kammel przez wiele lat był prezenterem TVP. Odszedł ze stacji, gdy zmieniła się władza. Obecnie pracuje w Kanale Zero. W jednym z wywiadów uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego. Prezenter robi to rzadko, ale tym razem zdobył się na poruszające wyznanie. Powiedział, dlaczego nie został ojcem i nie chce mieć dzieci.

Tomasz Kammel przez wiele lat pracował w TVP. Był m.in. prezenterem "Pytania na śniadanie" i "The Voice of Poland". Gdy zmieniła się władza, na początku 2024 roku musiał pożegnać się ze stacją.

Tomasz Kammel. Czy ma żonę i dzieci?

Choć stracił pracę, długo nie był bezrobotny. Szybko trafił do Kanału Zero. Występował u boku Izabelli Krzan, która również musiała pożegnać się z pracą w TVP. Obecnie prezenterka pracuje w TVN i prowadzi "Dzień dobry TVN".

Prezenter 12 maja skończył 55 lat. Prywatnie Tomasz Kammel przez wiele lat był związany z Katarzyną Niezgodą, byłą wiceprezes zarządu Banku BPH.

Tomasz Kammel jest w związku? Tak odpowiedział na to pytanie
Tomasz Kammel jest w związku? Tak odpowiedział na to pytanie

On sam o swoich relacjach z kobietami niewiele mówił i wciąż nie jest wylewny w tej kwestii. Fani prezentera często zastanawiali się, dlaczego ten się nie ożenił i nie ma dzieci. Tomasz Kammel w jednymz wywiadów odpowiedział na pytania dotyczące tych kwestii w podcaście "Wywiadowcy".

Tomasz Kammel powiedział, dlaczego nie ma dzieci

Prezenter wyznał, że wpływ na jego prywatne życie miały doświadczenia z dzieciństwa. Były dziennikarz opowiedział o rozwodzie swoich rodziców. Wyznał również, że nie ma dzieci, bo taką świadomą decyzję podjął.

Ja jestem z rozbitego domu, w sensie z rozwiedzionego domu. To się bardzo szybko stało i rodzice, bardzo młodzi, chyba nie załatwili tego tak, jak trzeba. W sensie gdzieś tam doszło do sytuacji, w której trochę wojowano mną na tym froncie rozwiedzionych rodziców - powiedział Kammel.

Tomasz Kammel lubi dzieci?

Wyjaśnił, że te wspomnienia i doświadczenia z dzieciństwa oraz późniejsze, jakich doświadczył, sprawiły, że ma obawę i nie chce powtórzyć błędów rodziców ze swoimi dziećmi. Ja po prostu nie chcę mieć dzieci, to świadoma decyzja - wyjaśnił.

W rozmowie z portalem Shownews.pl Tomasz Kammel przyznał, że uwielbia dzieci i pracę z nimi, ale "jako ojciec raczej się nie zrealizuję".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: dzieciTomasz Kammelżonażycie prywatne
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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