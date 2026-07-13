Prezenter 12 maja skończył 55 lat. Prywatnie Tomasz Kammel przez wiele lat był związany z Katarzyną Niezgodą, byłą wiceprezes zarządu Banku BPH.

On sam o swoich relacjach z kobietami niewiele mówił i wciąż nie jest wylewny w tej kwestii. Fani prezentera często zastanawiali się, dlaczego ten się nie ożenił i nie ma dzieci. Tomasz Kammel w jednymz wywiadów odpowiedział na pytania dotyczące tych kwestii w podcaście "Wywiadowcy".

Tomasz Kammel powiedział, dlaczego nie ma dzieci

Prezenter wyznał, że wpływ na jego prywatne życie miały doświadczenia z dzieciństwa. Były dziennikarz opowiedział o rozwodzie swoich rodziców. Wyznał również, że nie ma dzieci, bo taką świadomą decyzję podjął.

Ja jestem z rozbitego domu, w sensie z rozwiedzionego domu. To się bardzo szybko stało i rodzice, bardzo młodzi, chyba nie załatwili tego tak, jak trzeba. W sensie gdzieś tam doszło do sytuacji, w której trochę wojowano mną na tym froncie rozwiedzionych rodziców - powiedział Kammel.

Tomasz Kammel lubi dzieci?

Wyjaśnił, że te wspomnienia i doświadczenia z dzieciństwa oraz późniejsze, jakich doświadczył, sprawiły, że ma obawę i nie chce powtórzyć błędów rodziców ze swoimi dziećmi. Ja po prostu nie chcę mieć dzieci, to świadoma decyzja - wyjaśnił.

W rozmowie z portalem Shownews.pl Tomasz Kammel przyznał, że uwielbia dzieci i pracę z nimi, ale "jako ojciec raczej się nie zrealizuję".