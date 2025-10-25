George Clooney zdobył wielką popularność dzięki roli w serialu medycznym "Ostry dyżur". Wystąpił też m.in. w takich filmach, jak "Ocean’s Eleven", "Grawitacja", "Bracie, gdzie jesteś?". W 2005 roku za rolę w filmie "Syriana" otrzymał Oscara i Złoty Glob. Osiem lat później wraz z Benem Affleckiem i Grantem Heslovem ponownie zdobył Oscara za najlepszy film - tym razem będąc producentem. Chodzi o "Operację Argo". George Clooney także reżyseruje. Jako reżyser zadebiutował filmem pt. "Niebezpieczny umysł".

George Clooney chętnie pozował do zdjęć

Aktor wylądował w Polsce w piątek wieczorem. Na opublikowanym na profilu miasta Łodzi zdjęciu Clooney pozuje z pracownikami biura cargo, co wywołało entuzjazm wśród fanów. Po uśmiechach widać, że wspólna fotografia z ikoną kina jest dla nich spełnieniem marzenia. Jak przekazali pracownicy łódzkiego lotniska aktor chętnie z nimi rozmawiał i pozował do zdjęć.

George Clooney na Igrzyskach Wolności

Prawie 170 dyskusji, spotkań i koncertów znalazło się w programie 12. Igrzysk Wolności. Od 24 do 26 października w hali Expo w Łodzi pojawią się m.in. George Clooney, Georgi Gospodinow, Szczepan Twardoch, Natalia Hatalska i Radosław Sikorski. Hasło tegorocznych Igrzysk to "Czas niepewności". Za bilet na sobotnie spotkanie z George'em Clooney'em trzeba było płacić nawet 3,5 tysiąca złotych. "W Stanach Zjednoczonych Donald Trump wymusza cenzurę, mamy zdejmowane programy, co od czasów mccartyzmu nie miało miejsca. I my zapraszamy w tym czasie kogoś, kogo można uznać za ideową antytezę Donalda Trumpa, czyli człowieka, który poświęcił swoje życie na wspieranie humanitarne zapomnianego wówczas Darfuru, Sudanu. Mówię o George'u Clooneyu, który będąc aktorem, twórcą, reżyserem, człowiekiem bardzo majętnym, który odniósł wiele sukcesów, postanowił poświęcić dużą część swojego życia walce o demokrację" - powiedział dyrektor programowy Igrzysk Leszek Jażdżewski.