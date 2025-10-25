Bartosz Żukowski przez dwie dekady wcielał się w rolę Waldusia w kultowym serialu "Świat według Kiepskich". Widzowie go pokochali. Potem aktor zrobił sobie przerwę. Teraz wraca w zupełnie nowej roli. Co ciekawe, Bartosz Żukowski zapowiedział również, że ma zamiar znowu wrócić go grania.

Debiut Bartosza Żukowskiego

FAME MMA oficjalnie potwierdziło, że ich najbliższa gala FAME 28: ARMAGEDON odbędzie się 22 listopada w Warszawie. Podczas wydarzenia zobaczymy starcie Tomasza "Szalonego Reportera" Matysiaka z Bartoszem Żukowskim, czyli popularnym Waldusiem ze "Świata według Kiepskich". Pojedynek w oktagonie będzie dla aktora absolutnym debiutem we freak fightach.

Pseudonim - Legenda

"To się nawet fizjologom nie śniło! Bartosz Żukowski - aktor, który grał Waldusia Kiepskiego w serialu »Świat według Kiepskich». Ikona polskiej popkultury. Jego rywalem będzie Szalony Reporter, który po ponad 3 latach czekania przed oktagonem FAME wreszcie do niego wejdzie" - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu. Przeciwnik serialowego Waldusia ma na swoim koncie trzy walki, z czego jedna zakończyła się zwycięstwem. Bartosz Żukowski dostał pseudonim "Legenda".

Burzliwy rozwód Bartosza Żukowskiego

Bartosz Żukowski przeszedł prywatny dramat. Chodzi o trudny rozwód z Ewą Coll. Sądowa batalia ciągnęła się niemal sześć lat i dotyczyła podziału opieki nad córką oraz kwestii majątkowych. Po latach przepychanek i wzajemnych oskarżeń zwaśnionym małżonkom udało się sfinalizować rozwód, a Ewa Coll ponownie wyszła za mąż. Co ciekawe, jej wybrankiem został były partner Kasi Kowalskiej, Kostek Yoriadis.