Przed nami 5. odcinek 17. edycji przebojowego "Tańca z gwiazdami". Będzie wyjątkowy, bo uczestnicy zatańczą z bliskimi sobie osobami.

Trudne relacje

Marcin Rogacewicz zatańczy 12 października ze swoją mamą. Relacja z nią bywały dla aktora trudne. Jak wyjawił, przez wiele lat nie rozmawiali ze sobą. W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat - powiedział Marcin Rogacewicz. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji - dodał.

"Odzyskałam syna"

Ciężko to było przejść to był bardzo trudny okres nawet chodziłam na terapię, żeby to zrozumieć - powiedziała mama Marcina Rogacewicza. Odzyskałam syna i budujemy teraz swoje relacje na nowo. Tak że wierzę, że nam się uda - dodała pani Ewa. Jakie szczęście, że odzyskałem mamę po dwunastu latach - podsumował Marcin Rogacewicz. W materiale przed występem zobaczymy też babcię Marcina i oczywiście Agnieszkę Kaczorowską, która o mamie Marcina powiedziała, że jest "wyluzowana i otwarta".

Pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza

Udział Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w "Tańcu z gwiazdami" budzi wielkie emocje. W pierwszym odcinku potwierdzili, że są razem - Rogacewicz pocałował Kaczorowską przed kamerami, potwierdzając tym samym krążące od tygodni plotki o ich relacji. Od tamtej chwili oboje przestali ukrywać swoje uczucia i coraz częściej dzielą się kulisami życia prywatnego. Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska jest w trakcie rozwodu z Maciejem Pelą, z którym ma dwie córki, a Marcin Rogacewicz rozwiódł się już z żoną, z którą wychowywał czworo dzieci.

