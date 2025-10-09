Emilia Komarnicka to aktorka znana m.in. z serialu "Ranczo" oraz "Na dobre i na złe". To właśnie na planie tego drugiego poznała swojego męża Redbada Klynstrę. Przez osiem lat para uchodziła za zgodne małżeństwo.

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra małżeństwo od 8 lat. Czy się rozwodzą?

Owocem ich związku jest dwóch synów - Kosma i Tymoteusz. Z informacji, które pojawiły się w mediach w sierpniu tego roku, wynika, że para postanowiła się rozstać. Jak ustalił Pudelek pozew wpłynął już do jednego z warszawskich sądów. Ani aktorka, ani jej mąż nie odnieśli się do tych doniesień.

Emilia Komarnicka rozwodzi się z mężem? To powiedziała Magdzie Mołek

Emilia Komarnicka była gościem podcastu Magdy Mołek. W programie "W moim stylu", gwiazda "M jak miłość" uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego. Wspomniała o zmianach. Mołek zapytała aktorkę, "czy rozwód to słowo klucz w jej życiu". Komarnicka odpowiedziała na to pytanie w osobliwy sposób.

Jakie trudne pytania! Trudne się wylosowało z maszyny. Czy słowo klucz? Zaczęłyśmy od tego, że zachwyt. Ja rozumiem, że to jest temat bardzo interesujący. Grzeją internety - odpowiedziała Emilia Komarnicka.

Emilia Komarnicka o rozwodach. "Są o ogromnej lekcji"

Szekspir mówił, że każda scena - on mówił niby o scenie teatralnej, ale ja bym to przeniosła na życie - że każda scena jest o miłości. To wszystko jest o miłości. Tak on mówił. Ale na pewno rozwody są o ogromnej lekcji, o ogromnym jakimś takim totalnym laboratorium siebie - stwierdziła aktorka.

Nie zdradziła więcej szczegółów ani o swoim życiu prywatnym ani o rozwodzie. Magda Mołek postanowiła odpuścić temat. Nic nie powiedziałaś, jesteś jak sejf. Ładnie wybrnęłaś. Nie będzie rozmowy o rozwodzie, [Emilia Komarnicka] nie chce mówić - podsumowała.