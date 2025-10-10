Grzegorz Damięcki po 34 latach rozstał się z żoną

Grzegorz Damięcki to aktor, którego obecnie można oglądać m.in. w serialu "Scheda" i na deskach Teatry Ateneum. On i jego żona Dominika Laskowska po 34 latach podjęli decyzję o rozstaniu.

Rozprawa rozwodowa Grzegorza Damięckiego. Było nerwowo

Rozprawa rozwodowa pary została wyznaczona na październik. Odbyła się w czwartek 9 października, w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jak donosił "Fakt" obydwoje przyjechali do sądu osobno.

"Mimo tego, że wszystko zapowiadało się dość łagodnie, na korytarzach sądu panowała cisza, nie było żadnych publicznych komentarzy, ani emocjonalnych gestów, to wszystko zmieniło się w przerwie" - pisze gazeta.

Aktor, jak donosi "Fakt" nie umiał zapanować nad emocjami. Czekając na wynik dyskutował z ochroną, nerwowo gestykulował i podnosił głos. "Po chwili razem z Panią Dominiką zamknęli się w osobnym pomieszczeniu, gdzie oczekiwali na ponowne wezwanie na salę rozpraw i ogłoszenie wyroku" - relacjonował "Fakt".

Rozwód Grzegorza Damięckiego. Jaką decyzję podjął sąd?

Sąd opuścili osobno i unikali kontaktu z mediami. W rozmowie z Plejadą rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw rodzinnych powiedziała, że wyrok zapadł. W dniu wczorajszym zapadło orzeczenie - powiedziała Wioletta Iwańczuk.

Małżeństwo Grzegorza Damięckiego. Jak poznał żonę?

Grzegorz Damięcki i jego żona poznali się, gdy byli młodzi. Długo przed tym jak aktor zyskał popularność. Stronili od błysku fleszy i rzadko pojawiali się na tzw. ściankach. Owocem ich związku jest trójka dzieci - Antonina, Aleksander i Janina.