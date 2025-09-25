Zillmann świetnie sobie radzi w "Tańcu z gwiazdami"

Zillmann w "Tańcu z gwiazdami" występuje w parze z kobietą. Wioślarka tworzy duet z Janja Lesar. Panie świetnie radzą sobie na parkiecie i cieszą się spora sympatią telewidzów.

Reklama

Zillmann dzięki udziałowi w popularnym programie przyciągnęła uwagę mediów. W rozmowie z "Faktem" sportsmenka została zapytana o ślub ze swoją ukochaną Julią Walczak. Jak się okazuje na razie panie nie planują takiej uroczystości.

Zillmann ma nadzieję, że w Polsce będzie można zawierać związki jednopłciowe

Jak zaznaczyła Zillmann obecne nastroje i sytuacja polityczna nie sprzyjają temu, by planować ślub. Ciężko porywać się z motyką na słońce, póki nastroje w kraju są, jakie są. Mam nadzieję, że ta sytuacja polityczna się zmieni i będziemy mogli zawierać po prostu związki jednopłciowe, które dobrze by zadziałały, jeżeli chodzi o naszą sytuację formalną. Bo żyjemy w wieloletnich związkach, a wciąż jesteśmy sobie obce według prawa - powiedziała Zillmann

Coraz częściej zaczynamy myśleć o rozwiązaniach notarialnych po prostu, ale no wiadomo, że nie jest to wymarzona sytuacja, ponieważ wszyscy płacimy te same podatki i chcielibyśmy tych samych wygód obywatelskich, że tak powiem - dodała wioślarka.