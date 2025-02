Nie rozumiałem tego na początku, bardzo źle się czułem. To nie działo się cały czas, były przerwy, różne fazy. Zacząłem otwarcie o tym mówić, kiedy przestraszyłem się samotności, mimo tego że obok była żona i córka - opowiedział w studiu.

"Samotność jest przerażająca"

- Ta samotność była przerażająca, nie rozumiałem, co się ze mną dzieje, to była niechęć do życia, nie byłem w stanie poradzić sobie z prostymi rzeczami - np. wymiana opon w samochodzie powodowała u mnie stres nie przejścia, nie byłem w stanie funkcjonować, wstać rano, przerastało mnie to. Wtedy ratowała mnie książka Tomka Jastruna, który dobrze znał ten stan - powiedział Olek Klepacz.

Jednak największą pomocą okazała się ketamina - najnowsza metoda leczenia depresji. Ketamina zmniejsza objawy depresji w ciągu godzin od podania, w przeciwieństwie do innych leków, które zaczynają działać po kilku tygodniach. Ketamina pomaga także osobom u których inne leki nie działają.

Apel Olka Klepacza

Chcę powiedzieć, że nie jesteście sami, że zawsze czeka pomoc, możecie to dla siebie zrobić - zaapelował w programie.