Lata 90. to czas wyjątkowy, który wielu z nas wspomina z sentymentem. W Polsce był to okres transformacji, kiedy otwieraliśmy się na świat, a nowe trendy i technologie wkraczały do naszego życia. Od kolorowych dresów po pierwsze komórki, od kultowych seriali po niezapomniane przeboje – symbole tamtej epoki wciąż rozpalają wspomnienia.

Gwiazdy lat 90. Pamiętasz ich jeszcze?

Spice Girls. Pięć energicznych dziewczyn, które podbiły serca milionów fanów na całym świecie. Ich przeboje, takie jak "Wannabe" czy "Say You'll Be There", do dziś rozgrzewają parkiety.

Backstreet Boys. Chłopaki z sąsiedztwa, którzy skradli serca nastolatek na całym świecie. Ich romantyczne ballady i chwytliwe popowe melodie, takie jak "Quit Playing Games (with My Heart)" czy "I Want It That Way", wciąż wywołują uśmiech na twarzy.

Britney Spears. Księżniczka popu, która zrewolucjonizowała muzykę lat 90. Jej przeboje, takie jak "...Baby One More Time" czy "Oops!... I Did It Again", stały się hymnami pokolenia.

Leonardo DiCaprio. Młody aktor, który zdobył serca widzów rolą Jacka w filmie "Titanic". Jego charyzma i talent aktorski zapewniły mu miejsce wśród największych gwiazd Hollywood.

Jennifer Aniston. Rachel z serialu "Przyjaciele", która stała się ikoną stylu i wzorem do naśladowania dla wielu kobiet. Jej fryzura "na Rachel" była jednym z najpopularniejszych trendów lat 90.

Will Smith. Aktor i raper, który podbił serca widzów rolą w serialu "Bajer z Bel-Air". Jego charyzma i poczucie humoru sprawiły, że stał się jednym z najpopularniejszych artystów lat 90.

Co i kogo jeszcze pamiętasz z lat 90?

Lata 90. to okres pełen niezapomnianych przeżyć, muzyki, filmów i seriali, które do dziś wywołują uśmiech na twarzy.

Muzyka:Nirvana, The Cranberries, Guns'N'Roses, Metallica, Bryan Adams, Red Hot Chili Peppers, Mariah Carey, Ace of Base, Whitney Houston, Madonna, Michael Jackson itd.

Film:Julia Roberts, Tom Hanks, Keanu Reeves, Jim Carrey, Sandra Bullock, Mel Gibson itd.Supermodelki: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista itd.Telewizja:"Beverly Hills, 90210", "Melrose Place", "Słoneczny patrol", "Klan", "Złotopolscy", "Psy", "Psy2" itd.

To tylko kilka przykładów gwiazd, które rozświetlały lata 90. Ich muzyka, filmy i seriale wciąż cieszą się popularnością, a ich styl i osobowość nadal inspirują kolejne pokolenia.

Pamiętasz jeszcze inne ikony tamtych czasów? Podziel się swoimi wspomnieniami w komentarzach…