Film "Znachor" powstał w 1981 roku. Głównym bohaterem jest profesor Wilczór, znany i szanowany chirurg (w tej roli Jerzy Bińczycki). W trakcie bójki zostaje uderzony w głowę. Traci pamięć i przez kilkanaście lat błąka się po prowincji. Nie pamięta, kim był. Wie jednak, jak leczyć ludzi, a nawet przeprowadzić poważne operacje. Dzięki temu zyskuje sławę znachora.

Film "Znachor" powstał na podstawie powieści

W produkcji wyreżyserowanej przez Jerzego Hoffmana zagrali popularni do dziś aktorzy m.in. Anna Dymna, Artur Barciś, Tomasz Stockinger, Bernard Ładysz, czy wspomniany już Jerzy Bińczycki. Scenariusz "Znachora" powstał na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 roku.

Inspiracją do powstania tej powieści były dla pisarza prawdziwe historie osób, które leczyły ludzi. Okazuje się, że w połowie lat 30. XX wieku działali znachorzy, których pacjenci cenili bardziej, niż drogich i wykształconych lekarze. Jeden z mężczyzn został aresztowany, bo choć był lekarzem, znachorstwo przynosiło mu większe dochody.

Gdzie kręcone były zdjęcia do filmu "Znachor"?

Gdzie powstawały zdjęcia do filmu "Znachor"? M.in. w Radziejowicach, Skolimowie w Konstancinie-Jeziornie, Piekarach, Łodzi i Warszawie. Jednym z miejsc, które istnieje do dziś i szczyci się tym, że to właśnie w nim powstawały zdjęcia do kultowej produkcji, jest sklep, w którym pracowała filmowa Marysia, grana przez Annę Dymną.

Odwiedził je Sławomir Szeliga z Inowrocławia, który wraz z rodziną podąża śladami filmów i seriali. Zdjęcie kultowego sklepu można znaleźć na jego profilu na Facebooku. Nad wejście można znaleźć tablicę, na której napisano: Tutaj nagrywany był film "Znachor".