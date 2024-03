"Zaopiekuj się mną/Nawet gdy nie będę chciał/Zaopiekuj się mną/Mocno tak" - ten tekst zna prawie każdy miłośnik rocka, a już na pewno fan zespołu Rezerwat. Po latach tę piosenkę usłyszeć można w pierwszej części serialu "Rojst".

Kiedy powstał zespół Rezerwat?

Jest rok 1981. To właśnie wtedy Andrzej Adamiak postanawia założyć zespół. Nie jest to jednak jeszcze Rezerwat, ale Kleszcz. Nazwa zmieni się dopiero za kilka miesięcy, gdy kapela zagra pierwszy koncert. Zespół na festiwalu Rockowisko dostaje pierwszą nagrodę za piosenkę "Obserwator". I choć osiąga pierwszy sukces, to do studia nagraniowego wchodzi dopiero za rok. Nagrywa swój pierwszy hit oraz piosenkę "Histeria". Kiedy w końcu udaje mu się nagrać pierwszy album, nosi on tytuł "Rezerwat".

W stanie wojennym wszyscy dopisywali jakieś głupkowate ideologie do wszystkiego. Mnie to raczej nie kręciło. Rezerwat pasował mi do tekstów, podobnie jak znak zakaz wjazdu ze wpisanym słowem rezerwat. To się kleiło - opowiadał Adamiak w wywiadzie z 2012 roku.

Kłopoty z cenzurą zespołu Rezerwat

W zespole gra na basie, śpiewa, ale też komponuje oraz pisze teksty. Przez te niepokorne zwrotki i refreny Rezerwat miał kłopoty z cenzurą. - Jeździli za nami, wzywali nas na jakieś rozmowy. Byliśmy młodzi i nieświadomi zagrożenia - wspominał Adamiak.

Jest rok 1986. Adamiak w swoim mieszkaniu w Łodzi układa kilkudźwiękowy motyw grany na basie. Dołożono do niego charakterystycznie brzmiące klawisze, wystylizowano tę piosenkę na mieszankę brzmień nowofalowych oraz noworomantycznych.

Piosenka "Zaopiekuj się mną" powstała w 15 minut

Jedno z pierwszych nagrań jakie robiłem i pierwszy duży hit. Spotkaliśmy się w studio o czwartej po południu, skończyliśmy nagraniem wokalu gdzieś o jedenastej. Poszło bezproblemowo, kapela miała wszystko przećwiczone i zaaranżowane - mówił o "Zaopiekuj się mną" Rafał Paczkowski, realizator kompozycji.

Taśmę zabrał do Trójki menadżer Rezerwatu Jarek Kawecki, a ja pojechałem pospać. Budzę się koło dziewiątej, odruchowo włączam radio, a tam gra Zaopiekuj się mną. Tak w ówczesnych czasach toczyły się sprawy - wspominał Paczkowski.

Piosenka ta powstałą w 15 minut. Tekst do niej ułożyli Andrzej Adamiak i Janusz Kondratowicz.

To Jasiu nauczył mnie pisać teksty. Prowadziliśmy kłótnie, wręcz wojny - ale fajne kłótnie i wojny. W sumie napisaliśmy tekst od nowa, bo z tego co przyniosłem w stanie nienaruszonym został chyba tylko tytułowy zwrot z refrenu. Czyli to jest rzecz naprawdę wspólna - wspominał Andrzej Adamiak.

Wtedy w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, że to będzie hit.

Nie ma konkretnej sytuacji czy anegdoty, która stała się powodem napisania tej piosenki. To nie były czasy na pisanie pod wpływem żartu. Panował strach. Zaopiekuj się mną to tekst o tym, że miłość i nienawiść to dwa bardzo mocne uczucia i, co ciekawe, bardzo do siebie podobne, tylko odmienne w wyrazie. Tak jak nie można był tylko złym, tak nie można być tylko dobry. To tekst o tym, że w taki trudnym okresie w historii naszego kraju ludzie się kochali, choć tak naprawdę nie wiedzieli, czy mają szansę na jutro. Miłość pozwalała przenosić się w inny świat, inny wymiar, bardziej kolorowy, bardziej bajkowy, odległy od tego, co zgotował jednym dekretem z 13 grudnia 1981 W. Jaruzelski - wspominał Janusz Kondratowicz.

Kto nagrał covery "Zaopiekuj się mną"

Adamiak mówił, że był przekonany, że to zwykła "pościelówka". Utwór trafił na Listę Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Pozostał na nim przez sześć tygodni. Piosenka "Zaopiekuj się mną" przyniosła zespołowi Rezerwat rozgłos.

Utwór ten wykorzystano m.in. w filmie "Pręgi" Magdaleny Piekorz, "To my" Waldemara Szarka a kilka lat temu w serialu "Rojst" w reżyserii Jana Holoubka. Covery tej piosenki śpiewał m.in. zespół Top One, Verba i Natalia Kukulska. Pochylił się nad nim również duet Karaś/Rogucki zapowiadając nim swój album "Atlas Iskier".

Andrzej Adamiak lider Rezerwatu odszedł 8 kwietnia 2020 roku. Zdiagnozowano u niego zapalenie wyrostka robaczkowego. Podczas operacji doszło do komplikacji. Współautor i wykonawca utworu "Zaopiekuj się mną" miał 60 lat.