Piosenka "Słodkiego, miłego życia" stała się jednym z największych przebojów Kombi. - Nie ma piosenki, która tak podrywa naszą publiczność jak "Słodkiego, miłego życia". Obecnie ta euforia jest większa niż w latach 80. - mówił w "Muzycznej Jedynce" Sławomir Łosowski, lider grupy i kompozytor piosenki.

- Skomponowałem muzykę do tej piosenki dokładnie 42 lat temu, a w obecnym roku mija 41 lat od jej nagrania i premiery, a w 2024 r. ta piosenka będzie miała 40-lecie ukazania się na płycie i wygrania konkursu "Przeboje" na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czyli mamy trzy lata i to jest poważne świętowanie – mówił rok temu na antenie Programu 1 Polskiego Radia Sławomir Łosowski. I właśnie nadszedł świętowania czas.

Wielki przebój od pierwszej chwili

Piosenka „Słodkiego, miłego życia” najpierw szalała na listach przebojów, a potem ukazała się w 1984 r. na płycie pt. „Nowy rozdział”, która z miejsca stała się hitem. Płyta rozeszła się w setkach tysięcy egzemplarzy. Prawdopodobnie rozeszłaby się w większej liczbie, ale wydajność przemysł fonograficznego w PRL była ograniczona – powiedział Sławomir Łosowski niedawno w "Pytaniu na śniadanie".

Grupa Kombi powstała w 1976 r. Jej założycielem był Sławomir Łosowski. Właściwie to lider zespołu zmienił nazwę istniejącej już grupy Akcent na Kombi właśnie. Chodziło o to, by lepiej brzmiała i łatwiej było ją zapamiętać. Nowa nazwa oddawała przy tym muzycznego ducha zespołu, który robił kombinacje różnych stylów muzycznych. Pierwszy koncert oficjalnie pod nazwą Kombi zespół zagrał 2 sierpnia 1976 r. w sopockiej Operze Leśnej w ramach Międzynarodowych Konfrontacji Muzycznych "Pop Session". Oprócz Łosowskiego w skład Kombi wchodzili Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński i Jan Pluta.

Kombi szybko zdobyło popularność, powstawały kolejne przeboje. W 1980 r. wyszedł pierwszy longplay pt. "Kombi", a niedługo potem drugi – "Królowie życia". Czas od 1982 do 1991 r. nazywa się "złotym okresem Kombi".

Na 21. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zespół wielokrotnie bisował z piosenką "Słodkiego, miłego życia", za której wykonanie zdobył nagrodę publiczności. Kombi nawiązało wtedy współpracę z londyńską firmą Passion Records. Promowano zespół na targach muzycznych MIDEM w Cannes. Powstały też angielskojęzyczne wersje ich przebojów, m.in. właśnie "Słodkiego, miłego życia" – "Have A Nice, Sweet Life".

Muzyka napisana w ZSRR i gorzkie słowa o PRL

"Słodkiego miłego życia" to przebój, do którego muzykę napisał Sławomir Łosowski, a tekst był dziełem Marka Dutkiewicza. Wbrew pozorom nie o miłe życzenia tu chodzi, ale o przaśną rzeczywistość PRL. Ludzie piosenkę pokochali i od lat brzmi na weselach, dyskotekach i zabawach, jako utwór pełen najlepszych życzeń. "Marek Dutkiewicz napisał znakomity tekst, ponieważ z jednej strony opisuje PRL, a przekorny refren piosenki został przez część publiczności odebrany jako bardzo przyjemna i przyjazna idea" - mówił Sławomir Łosowski.

I rzeczywiście, nie jest to piosenka wesoła. Zaczyna się tak: "Dobre stopnie za chamstwo masz to jest to/ W nowym zwarciu za faulem faul nim gruchnie gong/ Mówią szmal określa byt trzymaj tak/

Twarde łokcie pomogą Ci i giętki kark". A refren brzmi tak: "Słodkiego, miłego życia/ Bez chłodu, głodu i bicia/ Słodkiego, miłego życia/Jest tyle gór do zdobycia".

Pamiętam dokładnie okoliczności, w których przyszedł mi do głowy pomysł na tą piosenkę - opowiada kompozytor. Na przełomie 1981 i 82 r. byliśmy na trasie w Związku Radzieckim. Miałem dużo wolnego czasu, zabierałem więc klawisz do pokoju hotelowego, podłączałem słuchawki i coś tam kombinowałem. Jak mi się spodobało, nagrywałem to na kasetowy magnetofon marki Kasprzak. Tu jakoś tak szybko mi poszło, że udało mi się od razu ten pomysł przekształcić w prawie już gotową formę, chociaż dopiero po dwóch latach całość przybrała kształt piosenki – wspominał Łosowski.

Rozłam i wielka kłótnia o Kombi

Grupa Kombi zawiesiła działalność w 1991 r., po obchodach swojego 15-lecia. W 2003 r zespół w składzie: Sławomir Łosowski, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i Jan Pluta zasiadł w jury programu talent-show "Szansa na sukces". Odcinek poświęcony zespołowi Kombi został wyemitowany 2 lutego 2003 i jednocześnie był ostatnim wspólnym występem grupy. W tym samym roku Skawiński, Tkaczyk i Pluta utworzyli zespół pod nazwą Kombii - początkowo stylizowaną na KombII, bo – zgodnie z założeniami muzyków – podwójne „i” zapisywane jak rzymska liczba II miało oznaczać „Kombi 2”. W 2004 r. Sławomir Łosowski założył zespół Łosowski, przemianowany w 2013 r. na Kombi Łosowski, a potem funkcjonujący jako Kombi.

Zaczęła się walka o prawo do nazwy i znak towarowy Kombi. Zawędrowała do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten ostatni 7 września 2022 wydał wyrok, wg którego Sławomir Łosowski utracił wyłączne prawa do znaku towarowego Kombi.