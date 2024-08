Komedie Stanisława Barei bawią za każdym razem, gdy się je ogląda. Cytaty z nich trafiły do języka potocznego i używane są w kontekście wielu absurdalnych sytuacji. Sprawdźcie w naszym quizie czy i jak dobrze pamiętacie, kto wypowiedział te kwestie. To co? Zaczynamy?

Przejdź do quizu