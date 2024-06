W czasach PRL gwiazdami byli prezenterzy i prezenterki telewizji. To do nich wdychały tłumy. Gdy zapowiadali filmy albo prezentowali pogodę wielu wstrzymywało oddech. Dostawali mnóstwo listów od wielbicieli a na antenie musieli wykazać się nienaganną dykcją i prezencją. Pamiętasz ich? To bez problemu w tym quizie zdobędziesz komplet punktów.

