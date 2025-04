"Szpital św. Anny" to serial, który zadebiutował na antenie TVN wiosną 2025. Emitowany był od poniedziałku do środy o godz. 17:40. Odcinki można było również oglądać na platformie Player.

Kto gra w serialu?

W serialu "Szpital św. Anny" zagrały m.in. Jolanta Fraszyńska, Joanna Liszowska, Julia Kamińska, Ada Szczepaniak oraz Klaudia Koścista. Można w nim było również zobaczyć Dorotę Segdę oraz Martę Wierzbicką.

O czym jest serial?

Zyta (Jolanta Fraszyńska), Kasia (Joanna Liszowska), Zosia (Julia Kamińska), Kaja (Ada Szczepaniak) oraz Marta (Klaudia Koścista) to silne, odważne i bezkompromisowe kobiety. Mimo różnic, łączy je głęboka, prawdziwa przyjaźń, dzięki której mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji.

Codziennie ratują ludzkie życie, stawiają trudne diagnozy, podejmują decyzje, od których zależy los pacjentów. Pracują w ekstremalnych warunkach. A później zrzucają lekarski fartuch i wracają do swojej codzienności oraz problemów. Stają się na powrót - kobietami - matkami, żonami, córkami, siostrami.

Pięć kobiet - pięć lekarek z misją, jeden szpital i setki pacjentów oraz ich historie. Każdy odcinek serialu to też ciekawe przypadki medyczne, często skomplikowane i zaskakujące. "Przyjrzymy się emocjonującej i trudnej pracy na SOR-ze, podnoszącej adrenalinę jeździe w karetce czy dyżurze na kardiologii, gdzie każdego dnia odbywa się walka o bicie ludzkich serc. Bohaterki raz wygrywają tę batalię, innym razem muszą się pogodzić z porażką. Ale tylko dzięki przyjaźni są w stanie otrząsnąć się z nadmiaru emocji i wrócić do swojego życia" - zapowiada producent, TVN Warner Bros. Discovery.

Czy będzie kolejny sezon serialu?

Koniec pierwszego sezonu serialu "Szpital św. Anny" nie oznacza końca produkcji w ogóle. Nowe odcinki, jak zapowiada TVN, widzowie zobaczą już jesienią br. Nadal będą mogli śledzić losy lubianych przez widzów lekarek. Czy Kaśce Hajduk (Joanna Liszowska) uda się pozostać profesjonalną podczas pracy ramię w ramię z Darią Bursztyn (Marta Wierzbicka) - kobietą, która rozbiła jej rodzinę? Dokąd doprowadzi Kaję Piotrowską (Ada Szczepaniak) wojna z kolegą po fachu, doktorem Wrońskim? Do Marty Galicy (Klaudia Koścista) wprowadzi się były narzeczony, czy w tej sytuacji ratowniczka wróci do Tomka? Zyta Orłowicz (Jolanta Fraszyńska) niespodziewanie zyskała rodzinę, może teraz zyska też miłość? Zosia Konecka (Julia Kamińska) finalizuje wyjazd na prestiżowy staż do Berlina. Czy raz na zawsze zniknie ze Szpitala św. Anny?

Nowa postać w drugim sezonie serialu

W drugim sezonie serialu pojawi się także nowy lekarz. Chirurg Maciej Bilewicz, w tej roli Piotr Stramowski, po dziesięciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdża do Polski. Jest świetnym specjalistą, dobrym człowiekiem i czarującym mężczyzną… Jego przeszłość kryje jednak pewną tajemnicę. Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że postanawia wrócić i przeprowadzić do rodzinnego Krakowa? O tym widzowie dowiedzą się już jesienią.