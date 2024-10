Anna Kalczyńska wraca do TVP

Anna Kalczyńska na antenie TVP World poprowadzi nowy program publicystyczny "Face to Face" oraz główny serwis informacyjny stacji "World News Tonight". Debiut dziennikarki zapowiadany jest na 4 listopada. - Dołączenie do TVP World to mój powrót do telewizji newsowej i fantastyczna możliwość rozwoju zawodowego, pracy w języku angielskim. Bycie blisko świata zawsze było moim marzeniem, dlatego cieszę się, że mogę je spełnić. Na polskim rynków mediów TVP World jest unikalnym miejscem - powiedziała Kalczyńska.

Nowa praca Kalczyńskiej w TVP

"Face to face" to program, w którym Kalczyńska będzie rozmawiać z ekspertami na temat najważniejszych wydarzeń międzynarodowych istotnych z punktu widzenia Polski i regionu. Program potrwa 25 minut i będzie emitowany dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki. Premiera w poniedziałek, 4 listopada o 22:40.

"World News Tonight" to główny serwis informacyjny stacji. Kalczyńska dołączyła do grona innych prowadzących. Wśród nich są: Aaron Dahmen, Klaudia Czerwińska, Donald Arleth i Diana Skaya. Serwis trwa pół godziny i jest nadawany codziennie o 20:00. Anna Kalczyńska poprowadzi również poranne serwisy informacyjne TVP World i będzie rozmawiała z gośćmi stacji.