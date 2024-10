Gala rozdania Telekamer co roku budziła ogromne emocje. Impreza ta nazywana była nawet "polskimi Oscarami". Bywało, że z tej okazji do Polski przyjeżdżały gwiazdy światowego formatu m.in. Roger Moore, Sofia Loren, Catherine Deneuve, Laura Dern czy Tom Jones.

Telekamery 2024. Kto w tym roku otrzymał statuetkę?

W ostatnich latach prestiż tej imprezy nieco przygasł. W tym roku, choć widzowie głosowali na swoich faworytów i ulubieńców, jak co roku, gala wręczenia statuetek nie była nigdzie emitowana. To mocno rozczarowało widzów i tych, którzy oddali swoje głosy.

Impreza odbyła się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Statuetki zdobyli: komentator sportowy Paulina Chylewska, informacje i publicystyka Diana Rudnik, juror Ewa Kasprzyk, format rozrywkowy "Twoja twarz brzmi znajomo", serial "1670", aktor Filip Gurłacz, aktorka Vanessa Aleksander, olśnienie Eryk Kulm.

Widzowie i fani Telekamer nie kryli oburzenia

Kpina! W dzisiejszych czasach, żeby nawet na YouTubie nie było transmisji. Ludzie głosują, wydają kasę na SMS-y i tak zostali potraktowani - pisali zirytowani fani. '

Kiedyś to było wydarzenie, człowiek czekał, bo było w teatrze, kto dostanie nagrodę, a dziś no przykro; Jest nam przykro jako fanom Telekamer, że nie ma transmisji gali. Głosujemy, wysyłamy SMS, kupujemy Teletydzień i w ogóle śledzimy gwiazdy i żyjemy z nimi, a nie możemy obejrzeć gali i kibicować, chociażby nawet online na YouTube; Kiedyś to było…; Bardzo mi przykro, że nie zrobili w tym roku transmisji; Żenada. Relacji na żywo nie mogą zrobić. Wstyd- czytamy w komentarzach zamieszczonych na Facebooku magazynu "Tele Tydzień".