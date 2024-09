Sylwia Toczyńska to hostessa, która od lat pojawia się w programie "Jeden z dziesięciu". Towarzyszy Tadeuszowi Sznukowi w teleturnieju TVP i to ona rozdaje upominki uczestnikom. Podobnie jak prowadzący, obecna jest w programie od 1994 roku.

Reklama

Asystentka Tadeusza Sznuka nieobecna w "Jeden z dziesięciu". Co się stało?

W nowym sezonie "Jeden z dziesięciu", który rozpoczął się we wrześniu br. zaszła pewna zmiana. Chodzi właśnie o Sylwię Toczyńską. Nagle zniknęła z wizji. Widzowie zaczęli zastanawiać się, co jest tego powodem. Asystentka Tadeusza Sznuka postanowiła to wyjaśnić.

W środę (25 września) zamieściła na swoim Instagramie wpis, w którym podała powód swojej nieobecności. Okazuje się, że jest w ciąży. Do postu dodała zdjęcia, na których widać ciążowy brzuszek. Na jednej z fotografii pokazała też swojego ukochanego. Mężczyzna nie pokazał jednak twarzy. Zapewne chce pozostać anonimowy.

Wiem, że dawno mnie tutaj nie było. Zastanawialiście się również dlaczego zabrakło mnie w teleturnieju. Jestem pełna radości, wzruszenia i wdzięczności, że mogę podzielić się z Wami nowiną o naszym małym wielkim cudzie. Będę mamą. Czeka nas wyjątkowa przygoda i jak ostatnio usłyszałam życie w 4D - napisała.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kim jest pani Sylwia z teleturnieju "Jeden z dziesięciu"?

Sylwia Toczyńska urodziła się i wychowała w Janowie Podlaskim. W 2011 r. próbowała swoich sił w konkursie "Miss Polonia". Nie zdobyła jednak korony. Studiowała na Wydziale Finansów i Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej pasje to taniec, śpiew, jazda na motorze i łyżwach. Lubi też chodzić po górach.

Najważniejszymi wartościami w moim życiu są wiara w Boga, rodzina i zdrowie. Wiara pomaga mi iść przez życie z uśmiechem, bo nic nie dzieje się przypadkiem. Rodzina daje poczucie bezpieczeństwa i wzajemną, bezinteresowną miłość. A zdrowie? Chyba każdy, kto choć raz zachorował, wie dlaczego - mówiła w jednym z wywiadów.