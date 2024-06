Aleksandra Adamska podobnie, jak Agata Kulesza, Gabriela Muskała, czy Marta Malikowska pojawiły się na spotkaniu prasowym promującym czwarty, ostatni sezon serialu "Skazana". Widzowie już niebawem zobaczą go na platformie Max. Ostatni sezon tego serialu będzie liczył jedynie cztery odcinki.

Reklama

Nowa fryzura Aleksandry Adamskiej, czyli Pati ze "Skazanej"

Ola Adamska w produkcji tej wcieliła się w postać Pati. Na tzw. ściance podczas spotkania pojawiła się w komplecie w kolorze pudrowego różu. Miała na sobie top oraz mini spódnicę oraz oversize'ową marynarkę z różą przy klapie. Całość stylizacji uzupełniały sandały na szpilce i złota biżuteria.

Aktorka zaprezentowała też nową fryzurę. Nadal pozostaje wierna krótkiemu cięciu, z wydłużonymi baczkami farbowanymi na jasny blond. Aleksandra Adamska zachwyciła również zgrabną sylwetką i zgrabnymi nogami, które jej stylizacja pięknie wyeksponowała.

Kiedy premiera "Skazanej 4"?

Jak zakończy się historia osadzonej w zakładzie karnym w Zabrzu Alicji Mazur? Jaką rolę odegra Kraszecki i co z Hanką, która ukrywa się za granicą? Czy sprawiedliwości stanie się zadość? W finałowym sezonie produkcji z pewnością nie zabraknie zaskoczeń i zwrotów akcji!

To właśnie rodzima produkcja "Skazana" będzie miała swoją premierę w dniu startu platformy Max, czyli 11 czerwca. Będzie to pierwsza polska oryginalna premiera, jaka trafi do serwisu, otwierając tym samym nowy rozdział w historii streamingu TVN Warner Bros. Discovery. Dzięki obecności serialu na platfomie Max, dostęp do produkcji będą mieli użytkownicy nie w tylko w Polsce