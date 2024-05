Sława Przybylska, choć ma 91 lat, nadal koncertuje. To jedna z najbardziej znanych i uznanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Szlagiery, które wyśpiewała, i które do dziś nuci wiele osób to "Galapagos", "Batumi", czy "Taka jestem zakochana" oraz "Pamiętasz była jesień".

Sława Przybylska miała wypadek podczas koncertu

W kwietniu podczas jednego z jej występów doszło do wypadku. Wokalistka upadła na scenie. Trzeba było wezwać pogotowie. Mimo tego artystka dokończyła występ. Kolejne ze względu na jej stan zdrowia musiała jednak odwołać.

Tak prezentowała się Sława Przybylska w Opolu

Okazuje się, że wszystko wróciło do normy. Sława Przybylska pojawiła się podczas festiwalu w Opolu podczas koncertu "Debiuty". Otrzymała honorową nagrodę, czyli Karolinkę. Już na pierwszy rzut oka widać było, że jest w formie. Na scenie podskakiwała, uśmiechała się do publiczności i zaśpiewała swoje najbardziej znane piosenki. Publiczność w amfiteatrze powitała ją owacją na stojąco.